HATAYLI DEPREMZEDELER SOKULLU VAKFI KÜLLİYESİNE SIĞINDI

Hatay’lı depremzedelerin 450 yıllık Payas Sokullu Mehmet Paşa Vakfı Külliyesi’ne sığınması vakıf medeniyetimizin önemini gösteriyor. Depremzedelerin Sokullu Vakfı Külliyesi’ne sığınması ile ilgili TRT tarafından yayınlanan haber , tarihi vakıf medeniyetimiz ve vakıflarımızın afet ve felaket de önemini gösteriyor.

TRT’NİN HATAY PAYAS SOKULLU VAKFI HABERİ

Mimar Sinan'ın eseri depremzedeleri ağırlıyor

Yüzyıllarca kervanların durağı olan Mimar Sinan'ın Hatay'ın Payas İlçesindeki 449 yıllık eseri, şimdi depremzedeleri ağırlıyor. Sokullu Mehmet Paşa Vakfı Külliyesi, ilk gününden itibaren depremzedelerin barınma, yeme içme ve ibadet ihtiyaçlarını karşılıyor.

DEPREMZEDELERİN İMDADINA YETİŞEN SOKULLU VAKFI

HATAY PAYAS SOKULLU MEHMET PAŞA VAKFI KÜLLİYESİ İLE İLGİLİ 9 AY ÖNCE GEBZE GAZETEİ’NDE YAZDIĞIM MAKALE

Antakya’dan Hatay’a Vakıflar Medeniyeti Tarihimiz Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz.

HATAY’I BELGESELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Tarihler 24 Mayıs 2022. Antakya İle Hatayı ikiye bölen Amanıs dağlarının zirvesinde belen geçidinde Kanuni Sultan Süleyman Vakfı olan kervansaray cami han ve hamamın belgeselini çekerek Payas ilçesine geldik. Hicaz ve İpekyolu üzerinde olan Payas’da Sokullu Mehmet Paşa olan Sokullu Külliyesi Cami Han hamam kervansaray ile Payas kalesinin çekimlerini yaparken yine bir Sokullu Vakfı olan Bosnada’ki Dirina köprüsünü düşünüp Vakıf insanlarımızı rahmet ve şükranla andım. Bizleri bu kültür turuna davet eden ve Hatay Belen ilçesinden olan Dr. Sefa Saygılı İle Ermenilerin birinci dünya harbinde ermeni doktor tarafından tedavi etme görünümünde şehit edilen şehitlikte Fatiha okuduk.

Vakıflar bölge Müdürü Ümit Gökhan çiçek beyi ziyaret edip belgesel çekimlerimiz ile ilgili bilgi verip bölgedeki Vakıf medeniyetimiz ile ilgili bilgi aldım. İskenderun’da gazeteci arkadaşım Veysel Cıncık bey ile görüşüp hasret giderdik. Gebze ile İskenderun başta olmak üzere il olmayı çoktan hak etmiş ilçelerlerle ilgili çalışma yapma kararı aldık.

Gebze Gazetesi olarak İskenderun’dan yaptığımız canlı yayın

Payas Sokullu Mehmet Paşa Vakfı Külliyesi

Payas ilçesi Hatay ili İskenderun ilçesinin kuzeyindedir. Kervansaray beldenin sahil boyunda 36°45′16″K 36°12′14″D koordinatlarında ve Cenevizlilerden kalan bir kalenin yanındadır. Ziyaretçiler İskenderun’u kuzeye bağlayan devlet karayolundan batıya dönüp kervansaraya ulaşabilirler.

VAKFIN TARİHİ

Kıbrıs’ın fethinden önce Osmanlı Devleti Payas’ta askeri harekata hazırlak amacıyla bir tersane kurmuştu. Kıbrıs’ın ele geçirilmesinden sonra Sokullu Mehmet Paşa Payas’ta en önemli parçası kervansaray olan bir külliye inşaatını başlattı. Bu inşaat yine Sokullu Mehmet Paşa tarafından Halep’te yaptırılan bir külliye ile birlikte yaptırıldı. Kitabesine göre 1574 yılında tamamlanan kervansarayın mimarı Mimar Sinan’dı.

KÜLLİYE BİNASI

Kervansaray Halep’e giden tüccarlar ve Mekke’ye giden hacıların konaklaması için yapılmıştır. 13 dekarlık bir alan üstünde dikdörtgen planlı bir kervansaraydır. Kervansarayda odalar, dükkanlar, cami, hamam ve medrese gibi birimler vardır.

KÜLLİYENİN RESTORASYONU

Kervansaray 2011-2013 yılları arsında Payas Belediyesince restore ettirildi. Bu restorasyon sonucu belediye Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ödülüne layık görüldü. Mevcut durumda kervansaray hizmete sunulmuş durumdadır. Kervansarayın batısı bir bedesten gibi düzenlenmiş olup, doğusu da çeşitli kamu kuruluşlarınca büro olarak kullanılmaktadır.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BELEN VAKFI KÜLLİYESİ

İpekyolu'nun beş asırlık kervansarayı Hatay Belen’i süslüyor. Hatay Belen'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan içerisinde cami ve hamamın da bulunduğu kervansarayı bölgeye yolu düşen turistlerin ziyaret etmesi öneriliyor. Belen Belediye Başkanı Vurucu: "Aslına uygun restore edilen kervansarayımız, tarihi İpekyolu üzerindeki en önemli eserlerden biridir" dedi.