Havadan ve Karadan Belgesel Çekerek Tarihe Not Düşmeye Devam Ediyoruz

Havadan ve karadan belgesel çekerek tarihe not düşmeye geleceğe bilgi ve belge bırakmaya devam ediyoruz .
5 Haziran Dünya Çevre Gününde Ankara'dan İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına gelirken uçak penceresinden Kocaeli Bölgesinde Çevre ve Doğa katliamını havadan görüntüleyerek belgeselcilik görevimizi yaptık .
Kocaeli bölgesinin birçok bölgesinde açılan taş ocağı çevre ve yeşili nasıl yıkıp yok ettiğini Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgeselleştirmenin gönül huzuru içinde önlem alınması için ilgili ve yetkililerin bilgisine sunduk.
Kocaeli ve Gebze Bölgesinde Taşocakları sorunu ile ilgili 1990 yılında TRT Gebze Muhabiri olarak TRT 2 kanalında hazırlanmasına öncülük edip konuşma yaptığım TRT programının linki..
Yıllardan beri taş ocağı sorunu devam ediyor
1990 Yılında 31 yıl önce TRT'de yayınlanan programınız