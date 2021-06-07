Havadan ve Karadan Belgesel Çekerek Tarihe Not Düşmeye Devam Ediyoruz

Havadan ve karadan belgesel çekerek tarihe not düşmeye geleceğe bilgi ve belge bırakmaya devam ediyoruz .

5 Haziran Dünya Çevre Gününde Ankara'dan İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına gelirken uçak penceresinden Kocaeli Bölgesinde Çevre ve Doğa katliamını havadan görüntüleyerek belgeselcilik görevimizi yaptık .

Kocaeli bölgesinin birçok bölgesinde açılan taş ocağı çevre ve yeşili nasıl yıkıp yok ettiğini Devri Alem belgesel tv programı