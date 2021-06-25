Havaların Isınmasıyla Birlikte Meydana Gelebilecek Suda Boğulma Olaylarına Karşı Dikkatli ve Tedbirli Olalım

İlimizde özellikle yaz dönemlerinde hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin çok üstünde seyretmesinden dolayı, çoğunlukla çocuk ve genç yaştaki insanların serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girdikleri, bunun sonucu olarak da sık sık boğulma vakalarıyla karşılaşıldığından, suda boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemek üzere Valiliğimiz tarafından yayımlanan 22.12.2015 tarihli “Sulama Kanalı, Baraj Gölü, Sulama ve Hayvan İçme Suyu Göletlerinde Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkındaki Yönerge” halen yürürlüktedir.

Valiliğimizin “Sulama Kanalı, Baraj Gölü, Sulama ve Hayvan İçme Suyu Göletlerinde Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkındaki Yönerge”’si doğrultusunda, İlimiz genelinde suda boğulma ve can kayıplarının önüne geçebilmek üzere, sıcak geçen yaz aylarında serinlemek amacıyla il sınırları içerisinden geçen sulama kanalları, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmenin yasaklılığının devamına; sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girenlerin tespiti halinde, 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince yetkili idarelerce idari yaptırım cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerce; serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmaları koordinasyon içerisinde ivedilikle yapacaklardır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının daha çok artacağı ve sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerinin daha çok kullanılabileceği varsayılmakla birlikte, hepimizi üzecek suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi maksadıyla Valiliğimiz tarafından alınan bu kararların faydalı olacağını düşünüyor, vatandaşlarımızın alınan bu kararları dikkate almalarını istirham ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ