Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen, Kocaeli ilinde Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü'nün, Gebze-Darıca-Çayırova-Dilovası bölgelerinde ise Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (İLKÇEV) organize ettiği “Haydi Çocuklar Camiye” projesine başvurular 5 Ocak itibariyle başladı. Son başvuru tarihi 25 Ocak.

Server Yaşam Vakfı tarafından hazırlanan ve her yıl büyük bir ilgiyle karşılanan “Haydi Çocuklar Camiye” projesi, bu yılda çocuklarla “Namazını Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al!” sloganıyla buluşacak.

25 Ocak 2023 Çarşamba günü Sabah Namazı ile başlayıp, 3 Şubat 2023 Cuma günü Yatsı Namazı ile sona erecektir. Kaydolmak isteyenler, www.haydicocuklarcamiye.com web sayfasından kayıt yapabilecekler.

Cemaatle Namaz Daha Fazla Kazandırıyor

Yarışmaya katılan çocuklar namaz vaktinde camide cemaatle veya herhangi bir yerde namaz kılarak puan kazanacaklar. Camide cemaatle kılınan namazlara ek olarak artı puan verilecektir. Kılınan namazları ebeveynleri otomasyon sistemi üzerinden işaretleyecek.

Mekân sınırlaması olmayan yarışmada başarılı olmak için, 10 gün boyunca namazların vakti içerisinde eda edilmesi yeterli olacak.

Çocukların her zaman vaktinde namaz kılarak puan kazanacağı “Haydi Çocuklar Camiye” ile ilgili bütün duyurular sosyal medya hesaplarından ve katılımcılara mesaj yoluyla yapıldı.

Vaktinde kılınan her namaz puan kazandıracak

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara namaz kılmayı sevdirmeyi amaçlayan projeye katılımda yaş sınırı yoktur. Ancak hediye çekilişi 6-13 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklar için yapılacak.

Sabah Namazına 10 puan, Yatsı Namazına 8 puan verilen yarışmada, Öğle, İkindi ve Akşam Namazlarından ise 5’er puan kazanılıyor. Ek olarak camide cemaatle kılınan Sabah ve Yatsı namazları için 3 puan, diğer vakitler için ise 2 puan kazanılıyor.

Projeye katılacak çocuklar namazlarını evde veya camide kılabileceği gibi tüm vakit namazlarını ebeveynleriyle birlikte cemaat yaparak veya bireysel olarak da kılabilir. Sadece bir yarışma olmayıp deneyimleme eksenli bir etkinlik olan Haydi Çocuklar Camiye projesi, iyi bir geleceğin güzel ahlaklı ve iç huzura sahip kişiler yetiştirmekle olacağı inancıyla düzenleniyor.

Ara etkinliklerde sürpriz hediyeler verilecek

Proje sonunda 380 ile 450 arası puan kazanan kız çocuklar ile 400 ile 450 arası puan kazanan erkek çocuklar içerisinden, kura ile yapılan çekilişte binlerce çocuğa sürpriz hediyeler verilecek.

Asıl ödülün ebeveynler ve büyükler tarafından verilmesi tavsiye ediliyor.