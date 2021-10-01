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HAYIRSEVER KADRİYE GÜMÜŞ, DARICA BELEDİYESİ’NE BAĞIŞTA BULUNDU

Bıyık: ‘Kadriye teyzemiz herkese örnek olmalı’

HAYIRSEVER KADRİYE GÜMÜŞ, DARICA BELEDİYESİ'NE BAĞIŞTA BULUNDU

01 Ekim 2021 Cuma 10:49

Her yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Darıca Belediyesi’ne tekerlekli sandalye bağışında bulunan Kadriye Gümüş (82), bu yıl da 7 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Hayırsever Kadriye Gümüş’ü makamında ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisine teşekkür etti.

Yurtdışında uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve yılın büyük bir bölümünü Türkiye’de geçiren 82 yaşındaki Kadriye Gümüş, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Hayırsever Kadriye Gümüş’ü makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yardımseverliği için teşekkür etti.

KADRİYE TEYZEMİZ ÖRNEK OLMALI

Hayırsever Kadriye Gümüş’ün herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Kadriye teyzemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. 7 adet tekerlekli sandalyeyi belediyemize bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkıda bulundu. Rabbim hayrını kabul etsin. Kadriye teyzemizin bu davranışı herkese örnek olmalı. Zorlukların üstesinden ancak böyle birlik beraberlik içerisinde paylaşarak gelebiliriz” diye konuştu.

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