GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hayrettin Ünlü, Eyt'li İşçilerin Belediye'yi Basması Hakkında Açıklamalarda Bulundu

EYT'li işçilerin Belediye'yi basma hakkında açıklamalar yapan Hayrettin ÜNLÜ

Hayrettin Ünlü, Eyt'li İşçilerin Belediye'yi Basması Hakkında Açıklamalarda Bulundu

23 Haziran 2023 Cuma 15:33

Hayrettin Ünlü:”5 yıldır EYT dediniz, EYT çıktı. Emekçilerin parasını ödeyin.”

İzmit Belediye Meclisi AK Partili Meclis üyesi Hayrettin Ünlü, tazminatları ödenmeyen EYT’li emekli işçilerin Belediye’yi basmasının ardından yaptığı açıklamasında:” İzmit’te EYT’li vatandaşlarımızın tazminatlarını ödemek için banka banka kredi talebinde bulunan ve olumlu sonuç alamayanlar, acaba kendilerine ‘Bize Neden Kredi Vermiyorlar’ sorusunu sormayı denedi mi?” dedi

“SEÇİM MEYDANLARINDA EYT ÜZERİNDEN ŞOV YAPTILAR”

EYT’li emekli işçiler bugün tazminatları ödenmediği için İzmit Belediyesi’nin kapısına dayandı. Yaşanılan olayın ardından açıklama yapan İzmit Belediye Meclisi AK Partili Meclis üyesi Hayrettin Ünlü yaptığı açıklamasında: “ EYT’li vatandaşlarımız, 2019 yerel seçimlerinde neredeyse tüm CHP’li adaylar tarafından seçim propagandası haline getirdi. Seçim meydanlarında EYT üzerinden şov yaptılar. Hükümetimiz en akılcı çözüm ile EYT’li vatandaşlarımızın sorununu çözdü. Geldiğimiz noktadan bakıldığında CHP yönetiminde olan İzmit Belediyesi EYT’li vatandaşlarımızın tazminatlarını ödemiyor. Taksitlere bölmesine rağmen ödemiyor.Sebebini ve sorumluluğunu da utanmadan Hükümete yıkmaya çalışıyorlar. İzmit’te EYT’li vatandaşlarımızın tazminatlarını ödemek için banka banka kredi talebinde bulunan ve olumlu sonuç alamayanlar, acaba kendilerine ‘bize neden kredi vermiyorlar’ sorusunu sormayı denedi mi? Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edilen İŞ Bankası bile dertlerine çare olmazken kaldı ki, diğer bankalar çare olsun. 5 yıldır sürekli EYT'li vatandaşlarımız üzerinden siyasi propaganda yaptınız. Buyurun EYT çıktı, şimdi de emekçilerimizin haklarını ödemek yerine, paramız yok diyorsunuz, siz bu insanlarla dalga mı geçiyorsunuz. İşçilerin haklarını ve emeklerini kirli siyasetinize meze yapmayın.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Alınan Bayram Tedbirleri Kocaeli'de Alınan Bayram Tedbirleri
Hafif Ticari Araç İle Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı Hafif Ticari Araç İle Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
Devre Mülk Dolandırıcılarına Polis Operasyonu: 22 Vatandaşı 4 Milyon Tl Dolandırdılar Devre Mülk Dolandırıcılarına Polis Operasyonu:...
Kuzey Marmara'ya Helikopter İndi, Gören Dönüp Bir Daha Baktı Kuzey Marmara'ya Helikopter İndi, Gören Dönüp...
Fotoğrafçılık Sanatının Önemi ve TGF Başkanlar Konseyi Bildirisi Fotoğrafçılık Sanatının Önemi ve TGF Başkanlar...
Başkan Bıyık’tan Kurban Bayramı mesajı Başkan Bıyık’tan Kurban Bayramı mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Kocaeli'de Alınan Bayram Tedbirleri
Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı'nda alınan tedbirleri açıkladı.

Haberi Oku