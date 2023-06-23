Hayrettin Ünlü, Eyt'li İşçilerin Belediye'yi Basması Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Hayrettin Ünlü:”5 yıldır EYT dediniz, EYT çıktı. Emekçilerin parasını ödeyin.”

İzmit Belediye Meclisi AK Partili Meclis üyesi Hayrettin Ünlü, tazminatları ödenmeyen EYT’li emekli işçilerin Belediye’yi basmasının ardından yaptığı açıklamasında:” İzmit’te EYT’li vatandaşlarımızın tazminatlarını ödemek için banka banka kredi talebinde bulunan ve olumlu sonuç alamayanlar, acaba kendilerine ‘Bize Neden Kredi Vermiyorlar’ sorusunu sormayı denedi mi?” dedi





“SEÇİM MEYDANLARINDA EYT ÜZERİNDEN ŞOV YAPTILAR”

EYT’li emekli işçiler bugün tazminatları ödenmediği için İzmit Belediyesi’nin kapısına dayandı. Yaşanılan olayın ardından açıklama yapan İzmit Belediye Meclisi AK Partili Meclis üyesi Hayrettin Ünlü yaptığı açıklamasında: “ EYT’li vatandaşlarımız, 2019 yerel seçimlerinde neredeyse tüm CHP’li adaylar tarafından seçim propagandası haline getirdi. Seçim meydanlarında EYT üzerinden şov yaptılar. Hükümetimiz en akılcı çözüm ile EYT’li vatandaşlarımızın sorununu çözdü. Geldiğimiz noktadan bakıldığında CHP yönetiminde olan İzmit Belediyesi EYT’li vatandaşlarımızın tazminatlarını ödemiyor. Taksitlere bölmesine rağmen ödemiyor.Sebebini ve sorumluluğunu da utanmadan Hükümete yıkmaya çalışıyorlar. İzmit’te EYT’li vatandaşlarımızın tazminatlarını ödemek için banka banka kredi talebinde bulunan ve olumlu sonuç alamayanlar, acaba kendilerine ‘bize neden kredi vermiyorlar’ sorusunu sormayı denedi mi? Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edilen İŞ Bankası bile dertlerine çare olmazken kaldı ki, diğer bankalar çare olsun. 5 yıldır sürekli EYT'li vatandaşlarımız üzerinden siyasi propaganda yaptınız. Buyurun EYT çıktı, şimdi de emekçilerimizin haklarını ödemek yerine, paramız yok diyorsunuz, siz bu insanlarla dalga mı geçiyorsunuz. İşçilerin haklarını ve emeklerini kirli siyasetinize meze yapmayın.









İHA