HELSİNKİ MEZARLIĞI FİNLANDİYA'DAKİ İSLAM MEDENİYETİ TARİHİNE IŞIK TUTUYOR





Belgesel tadında Finlandiya'da Türk İslam tarihi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Belgesel tadında Finlandiya'da Türk İslam tarihi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimlerimize devam ediyoruz.

Türkiye'nin yarısı büyüklüğündeki bu ülke 7 Milyona yakın insanın yaşadığı Finlandiya'da toplam 50 bin civarında Müslüman var. 15 bine yakın Türkün yaşadığı Finlandiya'da Türk islam tarihinin geçmişi oldukça eski.

Finlandiya’ya ilk cami kazan Tatar Türkleri tarafından 1809 yılında yapılmış.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin tarihi mezarlığı tam bir açık hava müzesi.

TARİHİ MEZARLIKDAN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE (25 Eylül)

FİNLANDİYA'NIN BAŞKENTİ HELSİNKİ'DE FİNLANDİYA TARİHİNE IŞIK TUTAN MEZARLIKDA BELGESEL ÇEKİP CANLI YAYIN YAPTIK.

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ



Müslüman Türk mezarlığının da bulunduğu tarihi Helsinki mezarlığı tam bir tarih müzesi gibi. Mezarlıkda Finlandiya’da İslam medeniyetine hizmet edenlerin mezarları ve 1944'de Ruslara karşı yapılan İkinci Dünya Harbi'nde şehit olan Müslümanlar için yapılan anıt da yer alıyor.

MEZARLIKLA İLGİLİ BİLGİ NOTU



Tarihi mezarlığı bize gezdiren ve Helsinki’de doktorluk yapan Fatih Daban mezarlıkla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu mezarlıkta Beyaz Zambaklar Ülkesi adlı kitabın kahramanı, Finlandiya'nın kurucusu Fince dilinin kurucusu Snellman ile 15. yüzyılda İslam coğrafyasını gezerek beşinci ve altıncı yüzyıl Arapçasını öğrenen George Augustin Wallin'nin mezarının yeraldığı tarihi Mezarlık Finlandiya tarihi için çok önemli."



Fatih Beyin rehberliğinde mezarlığı gezip

olarak belgesel tadında canlı yayın gerçekleştirdik.

FİNLANDİYA'NIN BAŞKENTİ HELSİNKİ'DE AÇIK HAVA MÜZESİNDE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE (25 Eylül 2023)

FİNLANDİYA'NIN BAŞKENTİ HELSİNKİ'DE FİNLİLERİN BİNLERCE YILLIK TARİHİ ESERLERİN SERGİLENDİĞİ AÇIK HAVA MÜZESİNDEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ CANLI YAYIN

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

FİNLANDİYA'DA TÜRK DÜNYASININ BİRÇOK BÖLGESİNDEN TÜRK YAŞIYOR

Belgesel tadında Finlandiya'da araştırma yapıp belgesel çekiyoruz uzun yıllar Finlandiya'da öğretmenlik yapan Azerbaycanlı eğitimci Arzu Oqtay ile belgesel söyleşi yaptık. Helsinki'de Türk işadamı Mehmet Ali Yıldız beyin Restaurantında gerçekleştirdiğimiz belgesel söyleşi de Arzu Hanımın eşi Vasıf bey Finlandiya'da belgesel çekimlerini organize eden Bizim Radyo ve TV'nin sahibi Mehmet Çetinkaya'da eşlik etti. Finlandiya Azerbaycan Derneği Başkanı eğitimci Arzu Oqtay hanımefendiye verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.