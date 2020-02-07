Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Lütfü İskeçe, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı Erdal Çatan, İzmit Turgut Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurt, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener, Dilovası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hacı Kocabay ve beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Yerel, ulusal ve uluslararası konuların görüşüldüğü birlikteliklerde “Kocaeli için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının her zamanki gibi en önde olması da bizleri mutlu ediyor” dedi.

“RABBİM ÜLKEMİZİ HER TÜRLÜ AFETTEN VE FELAKETTEN KORUSUN”

Büyükakın, “Son günlerde art arda yaşanan felaketlerin milletimizi derinden yaralasa da hep birlikte el ele vererek yaralarımızı sarıyoruz, saracağız” diyerek şunları kaydetti: “Hepimizin acısı ortak, yüreği tektir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten ve felaketten korusun. Bizler daha çok kenetleniyoruz. Ülkemizin üst üste büyük acılar yaşadığı bu zor günleri yine geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın bu anlayışa sunduğu derin katkılardan dolayı da bir kez daha tebriklerimi sunuyorum.”

“OMUZ OMUZA VE TEK YÜREĞİZ”

Konuklarının “Şimdi daha fazla kenetlenme zamanı” demeleri üzerine ülke sınırları dışında milli güvenliğimiz için yapılan operasyonların önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Omuz omuza ve tek yüreğiz. Unutmayalım ki biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz. Kocaeli bu anlamda ülkemize güçlü destek veren bir kenttir. Muhtarlarımız, spor kulüplerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz velhasıl bu kente hizmet etmek için yola çıkmış tüm STK’larımızın bu yaklaşımla hareket etmesi de birlikte güçlü olduğumuzun en güzel göstergesidir” diye konuştu.