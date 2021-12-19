Hereke İpek Halısına Sahip Çıkalım

Bir zamanlar Gebze, Dilovası ve Hereke köy ve şehirde her evde bir çok ipek halı tezgahı bulunuyordu. Cumartesi günleri Hereke’de İpek Halı Pazar’ı kurulup Turistler halı satın almak için Hereke’ye geliyordu.

Başta Türkiye olmak üzere Çin’den İngiltere’ye giden tarihi ipek yolunun en önemli simgelerinden olan Hereke İpek halısı ile ilgili İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV, Belgesel Yayıncılık, www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak kampanya başlatmak, Araştırma yapıp Belgesel TV programı çekerek kamuoyu oluşturacak İpek halı kurslarının açılması için imza kampanyası başlatacağız. Hereke İpek halıları ile ilgili Üniversitelerle iş birliği yaparak panel sempozyum ve çalıştaylar düzenleyeceğiz. Bu konuda görüş Öneri ve düşüncelerinizle desteklerinizi bekliyoruz. Daha önce Devri Alem Belgesel TV programı olarak hazırlayıp, Avrasya Gazeteciler Derneği kültür hizmeti olarak bir çok TV kanalına gönderdiğimiz Kocaeli sanayi tarihinde Hereke İpek halı belgesel tanıtım sinevizyonumuzu tüm arkadaşlarımı izlemeye davet ediyorum.



https://www.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw...

DÜNYAYA MAL OLAN HEREKE HALISI

Hereke dünyaya mal olmuş bir halıdır. Örneğin Barış Halısı dünyada iki tane var Hereke’de dokundu. Birisi Çanakkale’de, Avustralya Başbakanına verildi. İkincisi de ben de. Bunu yapan arkadaş Hereke Halıcılar Derneği Başkanı, Han Halı’nın sahibi Erhan bey. Bunu aldım Sanayi Bakanı’na götürdüm. Benim derdim Hükümetin bu işe sahip çıkması. Ülke olarak bu işe sahip çıkacak el verecek kişilere ihtiyacımız var. Bakan beye benim çalıştığım firma dünyada 6 tane Halı Oscar’ı aldı. Milli ve yerli proje olarak marka ürettik. Bunlarla kazandık bu ödülleri. Burada yapılan bir Hereke halıcısı var. Bu ipek halıda Mehmetçiğin kollarında olan İngiliz subayının taşındığı heykel, Çanakkale köprüsü ve Mustafa Kemalin sözü vardı. Bu tamamen Çanakkale’de yapılacak 1915 Köprüsü, Barış köprüsü olsun dedik. Bu reklamı daha iyi yapamazsın. Bu köprüye o isim verilirse her gün 137 gemi geçiyor oradan. Onlar dünyaya bu mesajı götürecek. Biz 3 milyon değil 30 milyon göçmen alsak bizi anlamıyorlar. Dünyaya barış mesajı vermemizin en güzel göstergesi olur. Bakan bey bizimle görüşeceğini söyledi. Dünya markasını Kocaeli sahiplenmediği için Çin sahiplendi ve herke markasıyla dünyaya satıyor. Ben bu duruma ihanet diyorum. Dedelerimiz bunu marka yapmışlar bizde maalesef onların mirasyedi torunlarıyız.

SON İPEK HALI TEZGAHI İKTAV MERKEZİ’NDE