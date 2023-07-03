Herşeyin Başı Sağlık

Sağlığın değeri kaybedilince anlaşılıyor. Allah hastane ve doktora muhtaç etmesin, Allah cc hastane ve doktorsuzda bırakmasın. Bir asra yaklaşan yaşı ile Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetinin kurulup bu günlere gelişine canlı şahitlik yapan, 7 evlat ve onlarca torun Sahibi anacağazım bir haftadır Giresun Üniversitesi Yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.
Allah cc şifası doktor ve hastane personelinin insan üstü gayretleri ve siz değerli arkadaşların duası ile iyileşip sağlığına kavuştu.
Annemin tedavisi dolayısı ile yoğun bakım gerçeğini bir kez daha yakından görüp, tanıdım. Yoğun bakım kapısı önünde beklemenin içeriden gelecek haberin ne kadar önemli olduğunu anladım. Günde sadece 5 dakika ve sadece bir kişiye ziyaret izni. Telefonla bilgi verilmemesi, yoğun bakım odasındaki tedavi ortamı, kendinden geçmiş makinaya bağlı hastalar, Fotoğraf ve video çekmenin kesinlikle yasak olduğu disiplinli bir ortam.
Evet sağlık gerçekten çok önemli. Sağlığımızın kıymetini bilmek için işimiz olmasa da hastanelere gidelim. Ameliyathane ve yoğun bakım kapısında yaşananlara ibret nazarı ile bakalım. Annemin hastalığı dolayısı ile kardeş ve akraba dayanışmasını siz değerli arkadaşlarımın hayır dualarının önemini bir kez daha görüp yaşadım. Annemin tedavisi ile yakından ilgilenen Giresun Üniversitesi eğitim Araştırma Hastanesi doktor personel ve yöneticilerine tüm kardeş akraba ve siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Yoğun Bakım ünitesi ile ilgili derlediğim bilgi notunu sizlerle paylaşıyor, selam ve saygılarımı sunuyorum
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NEDİR
Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer hastane hizmetlerinden ayrıcalık taşıyan, yerleşim biçimi özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür. Hastanın kalp atım, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulgular sürekli gösteren monitörler, gerekli durumlarda yapay solunum desteği vermek için ventilatörler, sıvı ve ilaç vermek için perfüzörler tıbbi cihazların en önemlileridir.
Kritik hastalar kimlerdir?
Hastalık veya travma sonucu yaşam fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan veya her an bozulma riski taşıyanlar kritik hasta olarak tanımlanır.
*Ciddi solunum yetmezlikleri
*Kalp krizi, ritm bozuklukları
*Beyin kanamaları
*Zehirlenmeler
*Ağır travmalar
*Büyük ameliyatlar sonrası derlenme döneminde yakın gözlem gerektiren durumlarda hastalar yoğun bakımda takip edilir. Yazımı Kanuni Sultan Süleyman’ın o ünlü gazeli ile noktalıyor Allah cc hiç kimseye çaresiz dert ve hastalık vermesin duasında bulunuyorum
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN DİLE GETİRDİĞİ ÜNLÜ GAZEL
“Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet
Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi
Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu sise-i çarh içre bir sâat gibi
Saltanat didükleri ancak cihân gavgaasidur
Olmaya baht u saâdet âlem-i vahdet gibi
Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fârig ol
Var mıdur vahdet makaamı gûse-i uzlet gibi “