Herşeyin Başı Sağlık

Sağlığın değeri kaybedilince anlaşılıyor. Allah hastane ve doktora muhtaç etmesin, Allah cc hastane ve doktorsuzda bırakmasın. Bir asra yaklaşan yaşı ile Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetinin kurulup bu günlere gelişine canlı şahitlik yapan, 7 evlat ve onlarca torun Sahibi anacağazım bir haftadır Giresun Üniversitesi Yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Sağlığın değeri kaybedilince anlaşılıyor. Allah hastane ve doktora muhtaç etmesin, Allah cc hastane ve doktorsuzda bırakmasın. Bir asra yaklaşan yaşı ile Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetinin kurulup bu günlere gelişine canlı şahitlik yapan, 7 evlat ve onlarca torun Sahibi anacağazım bir haftadır Giresun Üniversitesi Yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Allah cc şifası doktor ve hastane personelinin insan üstü gayretleri ve siz değerli arkadaşların duası ile iyileşip sağlığına kavuştu.

Annemin tedavisi dolayısı ile yoğun bakım gerçeğini bir kez daha yakından görüp, tanıdım. Yoğun bakım kapısı önünde beklemenin içeriden gelecek haberin ne kadar önemli olduğunu anladım. Günde sadece 5 dakika ve sadece bir kişiye ziyaret izni. Telefonla bilgi verilmemesi, yoğun bakım odasındaki tedavi ortamı, kendinden geçmiş makinaya bağlı hastalar, Fotoğraf ve video çekmenin kesinlikle yasak olduğu disiplinli bir ortam.