HIZLI TRENLE ANKARA YOLCULUĞU VE ULAŞTIRMA BAKANINA ŞİKAYET MEKTUBU





Hızlı tren yolculuğu çok güzel. Sürekli Ankara-İstanbul arasında çalışan hızlı trenleri tercih ediyorum. Hızlı tren yolculuğu çok güzel. Sürekli Ankara-İstanbul arasında çalışan hızlı trenleri tercih ediyorum.

Son yolculuk benim için çok anlamlıydı. Bu kez oğlum Ahmet Emirhan'ınn üniversite eğitimi için Ankara’ya gittim.

1 Ekim 2023 Pazar günü Hızlı trenle Ankara yolundan notlar ve canlı yayını sizlerle paylaşmak istiyorum.

ÜNÜVERSİTELER 2 EKİM 2023'DE AÇILIYOR

1 EKİM GÜNÜ BABA OĞUL HIZLI TRENLE ANKARA YOLUNDAYIZ.

ORTADOĞU TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜNDE DERS BAŞI YAPACAK OĞLUM AHMET EMİRHAN'IN ŞAHSINDA TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM.

ANKARA'DA SABAH 09:30'DAKİ BOMBALI SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUM.

TERÖR, TERÖRİSTLER VE DESTEKÇİLERİ ÜLKEMİZİ TESLİM ALAMAYACAKTIR.

TERÖRE İNAT ANKARA'DA MUHTEŞEM GÜN BATIMI UMUT VE HEYECAN VERİYOR.

AN İTİBARİ İLE ANKARA ÜZERİNDEN MUHTEŞEM GÜN BATIMI

CANLI YAYININDA

ULAŞTIRMA BAKANINA AÇIK ŞİKAYET

ULAŞTIRMA BAKANI VE TCDD GENEL MÜDÜRÜNÜN DİKKATLERİNE





HIZLI TREN YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KALİTE DÜŞÜYOR. BAKANLIK VE TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZLI TRENLERLE İLGİLENMELİ

HIZLI TRENDE VALİZ TAŞIMACILIĞI SORUNUNU BELGESEL GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GETİRDİ





FİYATLAR ARTARKEN KALİTENİN DÜŞMESİ TEPKİLERE NEDEN OLUYOR.

TRENLERDE GÖREVLİ PERSONELİN İLGİSİZLİĞİ

YÜZÜNDEN VALİZLERİN WC'DE TAŞINMASI YOLCULARI İSYAN ETTİRDİ.

ULAŞTURMA BAKANLIĞI VE DEVLET DEMİR YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZLI TREN TAŞIMACILIĞI İLE YAKINDAN İLGİLENMELİ PERSONEL EĞİTİLMELİ.

TRENE BİNEN YOLCULAR GÜLER YÜZLE KARŞILANMALI EL BAĞAJLARI BAŞÜSTÜ BÖLÜMLERE YÖNLENDİRİLİP BÜYÜK OLDUĞU İÇİN 100 TL ALINAN VALİZLER WC'DE MERDİVEN BOŞLUKLARINDA TAŞINMAMALI. TRENDEKİ KANTİNLER DENETLENMELİ. FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ. BİR SU 15 TL OLMAMALI

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM



VALİZLER TRENDE NASIL TAŞINMALI

Sosyal medyada yaptığım paylaşımdan sonra arkadaşım Ünsal Temur bana yazdığı yorumda çare ve çözüm önerimi sordu bende kendisine çare çok kolay diye cevap yazdım. Yazdığım cevabı bir kez de burada paylaşıyorum:



“Ünsal bey arkadaşım çare çok kolay. Ben bir eleştiri yapıyorsam kendime göre çözüm önerimi de yazıyorum tıpkı burada Yazdığım gibi: 'ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE DEVLET DEMİR YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZLI TREN TAŞIMACILIĞI İLE YAKINDAN İLGİLENMELİ PERSONEL EĞİTİLMELİ

TRENE BİNEN YOLCULAR GÜLER YÜZLE KARŞILANMALI EL BAĞAJLARI BAŞÜSTÜ BÖLÜMLERE YÖNLENDİRİLİP BÜYÜK OLDUĞU İÇİN 100 TL ALINAN VALİZLER WC DE MERDİVEN BOŞLUKLARINDA TAŞINMAMALI. TRENDEKİ KANTİNLER DENETLENMELİ. FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ BİR SU 15 TL OLMAMALI'

Değerli arkadaşım Ünsal bey bu kadar basit dünkü manzara ve vatandaşların isyanı beni derinden üzdü."



Hızlı trenler çok büyük bir hizmet. Emeği geçenlerden Allah cc razı olsun. Keşke bu hizmetler yıllar önce yapılabilseydi, gerçekten çok önemli bir hizmet. Yaptığım eleştiri bu hizmeti çok önemsediğim için.







Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Ankara ve İstanbul arasında yolcu taşıyan trenler çok önemli. Üç yıl önce yazdığım bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum:

BİR TREN YOLCULUĞU VE ANKARA'DA GAZETECİLİK HATIRALARIM





Ankara’da gazetecilik hatıralarım ve son tren bileti

Gazetecilik Hatıralarını Yazma Zamanı Hafta başı Ankara’ya gitmek üzere tren bileti alırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan verilen sürekli basın kartımı gösterdiğimde yetkili, ‘’gerek yok sizler 60 yaş indiriminden yararlanıyorsunuz, 60 yaşına girmişsiniz’’ dediğinde, elimi kaldırıp bizleri bu yaşa erdiren Allah cc şükür edip, hızlı trenle Ankara’ya doğru giderken ilk kez, gazeteci olarak 25 yaşında 1985 yılında, 35 yıl önce merkezi Ankara’da olan Anadolu Basın Birliği Genel Kurulu’na katılmak üzere tren yolculuğu yaptığım günler hatırıma geldi. Bugün ebedi aleme göçen nice gazeteci arkadaşım gözümün önüne geldi, duygulandım. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.



35 yıl içinde gazeteci ve belgeselci olarak Ankara’ya çok gittim. Birçok devlet adamı yetkili ve gazeteci tanıdım. 35 yıl içinde neler gördük, neler yaşadık. Nice anlı şanlı isimlerle söyleşiler yaptık, sayısız gazeteci yazar ve TV yetkilisi tanıdım. Fırsat buldukça bu hatıraları yazarak tarihe not düşmek istiyorum.



RTÜK Başkanı ile Tarihe Yolculuk



Son Ankara ziyaretimde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Sayın Bekir Şahin Bey’i ziyaret ederek, geçmiş hatıraları konuştuk. Bekir Bey’i ilk kez 1990’lı yıllarda, bir gurup arkadaşla merkezi Ankara Ulus’ta olan Anadolu Yayıncılar Birliği’ni kurduğumuz yıllarda tanımıştım. Bekir Bey, iletişim fakültesinden yeni mezun olmuş, genç ve çalışkan bir iletişimciydi. Bekir Bey devletin çok önemli kurumlarında görev yaptı. Şimdide RÜTÜK Başkanı, kendisini ziyaret eden gazeteci meslektaşlara bizden söz edip selam gönderdi. Son olarak Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim Bey aracılığı ile selam gelince, bende selamını bizzat almak üzere Bekir Bey’i ziyaret edip, 25 yıllık geçmiş dostluk ve arkadaşlığı konuştuk. Bekir Bey’den anılarını yazmasını istedim, vefalı dost ve geçmişi unutmayan arkadaşlığından dolayı teşekkür ettim.



Ankara’da Gazetecilik Anılarım



Ankara’da 35 yıl içinde yaşadığım, birbirinden önemli gazetecilik anılarım…Rahmetli Özal’ın elinden 1990 yılında aldığım Anadolu Basını birincilik ödülü, Cumhurbaşkanı Demirel’e Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı olarak basının sorunları ile ilgili verdiğimiz rapor…Trafik kazasına kurban giden büyük devlet adamı Adnan Kahveci ile merhum Başbakan Menderes’in kabrinin, Yassıada’dan nakledildiği gün yaptığımız söyleşinin fotoğrafını gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık çekmişti. Adımız ve soyadlarımızın aynı olduğu, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’la mecliste çektiğimiz fotoğraf, her biri güzel anılar…



60 yaş günü anısına, bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim.

İnsanoğlu anıları ile yaşar.

Hatıralar tarihin canlı şahitleridir.

Geçmiş zaman olur ki,

Hayali cihan değer.

Halen gazetecilik yapmaya devam ediyorum.

Gazeteci emekli olamaz.

