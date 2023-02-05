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HKP'DEN ABD’NİN SAVAŞ GEMİSİNE PROTESTO: YANKEE GO HOME!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İzmit Körfezi’ne demirleyen ABD donanmasına ait USS Nitze isimli savaş gemisini protesto etti. HKP'li Murat Kızıltaş, “6. Filo’nun askerlerini nasıl 1968’de denize döktüysek, onları yine denize dökeceğiz. Geldikleri yerlere geri göndereceğiz” dedi.

HKP'DEN ABD'NİN SAVAŞ GEMİSİNE PROTESTO: YANKEE GO HOME!

05 Şubat 2023 Pazar 21:18

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye için “olası terör saldırısı” uyarısı yaptığı günlerde ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze (DDG 94), önceki gün İstanbul Boğazı’na, dün ise İzmit Körfezi’ne gelmişti.
Gölcük’te Donanma Komutanlığı limanı açıklarında demirleyen gemiyi, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kocaeli İl Örgütü üyeleri protesto etti. Gölcük Sahili’nde bir araya gelen HKP üyeleri, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, “Kahrolsun ABD Emperyalizmi ” yazılı döviz açtı.
HKP Gebze İlçe Başkanı Murat Kızıltaş, “ABD emperyalizmine ait savaş gemisi bir kez daha ülkemiz sularını kirletmek için gelmiştir. ABD savaş gemisinin niçin topraklarımıza girdiğinin yanıtını başta AKP iktidarı olmak üzere kimse verememektedir” dedi. 

“ABD’YE GEÇİT YOK”

“Topraklarımızı ve denizlerimizi kirleten, bağımsızlığımızı çiğneyen ABD emperyalizminin bu savaş gemisini protesto ediyoruz” diyen Kızıltaş şunları kaydetti: 
“Katil ABD emperyalizmi ne zaman, nereye, hangi koşullarda gelirse gelsin; Halkın Kurtuluş Partisi olarak onların karşısına dikileceğiz. ABD emperyalizmine hiçbir şartta, hiçbir koşulda geçit vermeyeceğiz. Ey kanlı zalim! Topraklarımızdan da denizlerimizden de defol! Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu toprakları, bu denizleri daha fazla kirletme!”

“KARADENİZ’İ BİR SAVAŞ DENİZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORLAR”

ABD ve NATO’nun Suriye’yi, Irak’ı, Libya’yı ve Afganistan’ı kana buladığını belirten Kızıltaş, “ABD emperyalistlerinin hedefinde şimdi de Karadeniz vardır. Ortadoğu’da yaptığı katliamları şimdi de Karadeniz’de yapmak istemektedir. Karadeniz’i bir ABD gölü, bir savaş denizi haline getirmek istemektedir. Bu yüzden bugünlerde Marmara’da, İstanbul’da boğazlarımızda, İzmit Körfezi’nde savaş gemisini dolaştırmaktadır” ifadelerini kullandı. 

“ATATÜRK’TEN İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Savaş gemisine usule aykırı biçimde büyük bir ABD bayrağı asıldığını söyleyen Kızıltaş,  “Uluslararası hukuk yok sayılmıştır. AKP iktidarından ise ses çıkmamıştır. ABD emperyalizmi bu yaptığıyla ülkemize ve bayrağımıza da saygısızlık ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci kuvâyi milliyeciler’in emperyalist yedi düveli mağlup ederek kurduğu ülkemizden de intikam almaya çalışıyor” dedi. 
Kızıltaş, “6. Filo’nun askerlerini nasıl 1968’de denize döktüysek, onları yine denize dökeceğiz. Geldikleri yerlere geri göndereceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı. 
Basın açıklaması sırasında HKP üyeleri, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Katil ABD Ülkemizden Defol”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Yankee Go Home” sloganları attı. 




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