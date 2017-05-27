Hükümetten elektriğe büyük yatırım

Memnuniyet oranını yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Albayrak, "Daha iyiye gidiyoruz, gideceğiz. Yeni hedeflerle çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız" dedi. Albayrak, 2017 için elektrik sektöründe yatırım miktarını ise 5 milyar lira olarak belirlediklerini açıkladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 10. Sektör Toplantısı, Bakan Albayrak'ın katılımı ile İstanbul'da gerçekleşti. Geçen yıl Trabzon'daki sektör toplantısında sektörde tüketici memnuniyeti odaklı yeni dönemi başlattıklarını söyleyen Albayrak, bu toplantıda da 2016 Mart- 2017 Mart dönemi anket sonuçlarını açıkladı. Vatandaşın alınan hizmet noktasında dağıtım şirketlerine verdiği puanda yüzde 20'lik bir artış olduğunu belirten Albayrak, "Geçen yıl 5 puan üzerinden 2.86 olan not bu yıl 3.45'e çıktı" dedi.(TAKVİM)