HÜNKAR ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ VE FATİH’E VEFASIZLIK

05 Mayıs 2022 Perşembe 09:24
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 5 Mayıs 2022 perşembe günü yayınlanan makalelerimiz
Fatih 541 Yıl önce 3 Mayıs 1481 yılında Gebze hünkar çayırında Vefat Etti Kocaelili Yetkililer anma toplantısına katılmayarak Fatih’e Vefasızlık yaptılar.Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın millet bahçesi ilan ettiği hünkar Çayırı’nda hiç bir çalışma olmaması hünkar çayırının ranta kurban mı gidecek sorularını sorduruyor.Hünkar çayırının bir vakfa sayılma girişimi Kocaeli kamuoyunun tepkisi ile durmuş , Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’dan dönmüştü.
Çağ açıp çağ kapayan İstanbul’u feth ederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Gebze’de Vefatının 541.yılında sade bir törenle anılırken Kocaelili yetkililerin hünkar çayırındaki Fatih’i anma toplantısına gelmemesi tepki ile karşılandı.
Gebze Hünkar Çayırında 3 Mayıs 1481 de Vefatı nın 541- Yıl Dönümün de Fatih Sultan Mehmet Hanı Rahmet Minnet ve Şükranla Anıyoruz.
www.iktav.com kültür hizmeti olarak hazırladığımız Fatih’in Gençlere Örnek Hayatı Belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Başta Fatih sultan Mehmet han olmak üzere tüm ecdadımız ve geçmişlerimizin ruhuna bir Fatiha üç ihlas okuyalım El Fatiha ...
Hünkar Çayırı’nın millet Bahçesi olması ne oldu
Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’ün 2021 tarihli geçtiğimiz yıl yaptığı basın açıklaması Gebze’de büyük tartışmalara sebep olan Askeri Kışla alanının Millet Bahçesi yapılacak olmasının ardından, daha önce düzenlediği değerlendirme toplantısında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ihale tarihinin 25 Mayıs’ta olacağını belirtti. Zinnur Büyükgöz Hünkar Çayırı’nda ise ihale tarihinin henüz netleşmediğini belirterek: “25 Mayıs’ta da Kışla Millet Bahçesi’nin ihalesi yapılmış olacak. Artık günler tarihler sabit hale geliyor. Bugünlerde yine belli olacak Hünkar Çayırı’nda ihale süreci açıklanacak. Büyük ve ortak ölçekli yatırımlar ile Gebze’de 2021 yılını dolu dolu yaşayacağız. Geleceğe dönük, popülist olmayan yarını yaşayacak çocuklarımızı bu kentte yaşarken yaşam standartlarını yüksek olduğu alanlarını kazandırmak istiyoruz.” İfadelerini kullandı
Kamuoyu Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye başkanı Zinnur Büyükgöz den. Hünkar çayırı millet bahçesinin son durunu İle ilgili açıklama bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Millet Bahçeleri müjdesi başlıklı makalemde Hünkar çayırının Cumhurbaşkanı tarafından millet bahçesi ilan edildiği ile ilgili bir Bölümü paylaşıyorum
“...Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan, Gebze Bölgesi’nin beklentilerine karşılık verdi. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Gebze Hünkar Çayırı ile Gebze tarihi Askeri Kışlası’nın millet bahçesi olarak halkın hizmetine açılacağı müjdesi vermesi, bir milyon nüfusa sahip Gebze bölgesinde sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları ile Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği tarihi Hünkar Çayırı ile Gebze tarihi askeri Kışla sadece ve sadece Gebze halkına kazandırılmış oldu. Ne kadar sevinsek azdır. Hünkâr Çayırı Gebze ve Kocaeli’nin kamuoyunun birlikte verdiği mücadeleyle satıştan kurtarılmıştı, Askeri Kışla da Gebze halkının çağrılarına kulak veren siyasi iradenin kararıyla kentimize kazandırıldı. Gebze bir değil, iki Millet Bahçesi’ne sahip olarak Türkiye’de örnek bir kent olacak. Kazanan Gebze olmuştur, kazanan tarihi kimliğimiz olmuştur. kaynak Gebze gazetesi )
Evet hünkar Çayırı’nda neden milletbahçesi projesi gecikiyor. Hünkar çayırı ranta kurban mı gidecek endişesi taşıyor konuyla ilgili belediye başkanları açıklama yaparak endişeleri gidermeli.
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