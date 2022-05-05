HÜNKAR ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ VE FATİH’E VEFASIZLIK

“...Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan, Gebze Bölgesi’nin beklentilerine karşılık verdi. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Gebze Hünkar Çayırı ile Gebze tarihi Askeri Kışlası’nın millet bahçesi olarak halkın hizmetine açılacağı müjdesi vermesi, bir milyon nüfusa sahip Gebze bölgesinde sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları ile Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği tarihi Hünkar Çayırı ile Gebze tarihi askeri Kışla sadece ve sadece Gebze halkına kazandırılmış oldu. Ne kadar sevinsek azdır. Hünkâr Çayırı Gebze ve Kocaeli’nin kamuoyunun birlikte verdiği mücadeleyle satıştan kurtarılmıştı, Askeri Kışla da Gebze halkının çağrılarına kulak veren siyasi iradenin kararıyla kentimize kazandırıldı. Gebze bir değil, iki Millet Bahçesi’ne sahip olarak Türkiye’de örnek bir kent olacak. Kazanan Gebze olmuştur, kazanan tarihi kimliğimiz olmuştur. kaynak Gebze gazetesi )