Huzurevi sakinleri mehtap turu ile unutulmaz bir akşam yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aktif yaşlanma programı "Hayatın İçindeyim" projesi çerçevesinde yaşlılara yönelik İzmit Körfezi'nde mehtap turu düzenlendi. Körfez turuna İzmit, Gölcük, Gebze ve Başiskele Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve yaşlı bakımevleri sakinleri, Başiskele Nice Huzurevi'nde misafir edilen vatandaşlar, dernek üyeleri katılarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Darıca Yaşlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden mehtap turuna katılan sağlayan Aytül Kamburoğlu, "Bu organizasyonu düzenleyen büyükşehir belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Huzurevleri, emekliler vardı. Bu tür aktiviteler insanların sosyal hayata katılmalarını kolaylaştırıyor. Bütün yaz sıcaktan dolayı gündüzleri dışarı çıkamayan büyüklerimizi dışarı çıkarttınız. Onları eğlendirdiniz. Akşam olduğu için deniz havasında rahat eğlendiler. Katılan büyüklerimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Aktif Yaşlanma Programı" olan "Hayatın İçindeyim" projesinde bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Projede 65 yaş ve üstü bireylerin rağbet gösterdiği Akademi Kulübü, Yeşil Sevenler Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü, Sanat Kulübü, Kültür Kulübü, Torun Kulübü ve Beş Çayı Kulübü gibi kulüpler yer almakta.

İHA