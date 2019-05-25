İHH Gebze’den Yetim Çocuklara İftar

Darıca Dudayev Parkında düzenlenen iftar programına, yetim çocuklar ve aileleri katıldı. Yetim çocuklar İftardan önce Lunaparkta gönüllerince doyasıya eğlendiler.

İHH Gebze Kadın Kolları Koordinatörü Asuman Veyisoğlu, "Bu özel günde yetimlerimizle buluşmak için buradayız, mutluluğumuzu kelimelerle ifade edemeyiz" dedi. Veyisoğlu, "Yeryüzünde bulunan tüm Müslümanlar için yetim çok önemlidir. Çünkü Allah Resulü, 'Kim bir yetimi himaye ederse Cennette yan yana olacağız' diye buyurmuştur. Bu sebeple dünyadaki tüm yetimler bizim geleceğimiz, insanlığın geleceğidir. Biz inanıyoruz ki yetim gülerse bütün dünya güler. " dedi.