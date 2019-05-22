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İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımında bunuyor.

İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:11

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Ramazan ayında sokak iftarları yapmak yerine ihtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemek servisi yapan Çayırova Belediyesi, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan ayında da yardıma muhtaç kişilere gıda paketi desteğini sürdürüyor. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiren Çayırova Belediyesi, belediye başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine, gerekli araştırmayı yaptıktan sonra yardım yapıyor. Ramazan ayı dolayısı ile belediyenin bütçesinden ayrılan ve hayırsever vatandaşların verdiği erzak kolileri ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Çayırova Çayırova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekipleri, 9 mahalle muhtarına yardım için başvuran ihtiyaç sahiplerine de gıda kolisi desteği veriyor. Belediyede mahalle muhtarlarına teslim edilen gıda kolileri, muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Ramazan ayının başında ihtiyaç sahibi ailelerin evine sıcak yemek servisi yapan Çayırova Belediyesi, işten iftara yetişemeyen vatandaşlara da çorba, pide ve su ikramında bulunuyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, gerek belediyemize gerekse de koordineli çalıştığımız muhtarlarımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketlerini ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

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