İKİ ŞEHİDİMİZ ADINÜ KÜTÜPHANE AÇILDI

İKİ ŞEHİDİMİZ ADINA

04 Ekim 2016 tarihinde Şanlıurfa ili Viranşehir İlçesi Karakuzu Jandarma Karargah Komutanlığı bölgesinde ki yol kontrol noktasında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 26 yaşında ki Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer ile 19 Ağustos 2015 tarihinde, yapılan bir ihbar üzerine olay mahalline intikal ederken; Siirt İli'nin, Şirvan-Pervari ilçeleri arası Karayolu üzerine, hain terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonrası şehit olan Komanda Er Emre Kaan Arlı adına Mezun oldukları okul olan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Şehit Kütüphanesi' hizmete açıldı. Şehit kütüphaneleri kapsamında açılışı yapılan programa yoğun ilgi gösterildi.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Gazeteci Eranıl tarafından kurulumu gerçekleştirilen kütüphanenin açılışına; Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Savcısı Ali Mesut Kavak, Körfez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hüseyin Erarslan, Körfez Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Menap, Körfez Müftüsü Abdül Muhammed Çınar, Şehit aileleri ve yakınları, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri, sanayiciler, iş adamları, kütüphanenin kurulumunda kitap bağışında bulunan insanlar; okul müdürleri, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DUALAR OKUNDU

Şehidimiz adına kurulumu sağlanan kütüphanenin açılışı için program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda; Kur'anı Kerim tilavetinde bulunuldu. Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Künü, açılış konuşmasını yaparak; 'hoşgeldiniz' selamlamasında bulundu.

ERDİ DEMİRER'İN EŞİ AĞLATTI

Şehit ailesi adına konuşan Erdi Demirer'in eşi Burcu Demir'er eşinin şahit olmadan bir süre önce yazdığı, " Vurulursam kanım akmaz bilesin!..Düşersem canım yanmaz bilesin!..Bu toprağa doyum olmaz bilesin!..Dört bir yanım bayraktır; bayrak bilesin!..' şiiri salonda ki katılımcıların ağlamasına neden oldu.

ŞEHİDİN BABASI, KONUŞTU

Şehit aileleri adına Şehit Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı bir konuşma yaptı. Arlı, oğlu Emre Kaan Arlı için yazılan şiiri okudu; vatan için toprağa düşen herkese güzel temennilerini dile getirdi,

Daha sonra Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu; Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli ve Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin birer konuşma yaparak; şehitlik mertebesini dile getirdiler; güzel ve anlamlı çalışma hakkında düşüncelerini paylaştılar. Daha sonra iki şehidimiz için hazırlanmış olan sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Sinevizyon gösterisinde ki şehitlerin hayatları ve resimleri; salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

HEDİYELER VERİLDİ

Şehit ailelerine, Vali Ersin Emiroğlu ve Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin tarafından, Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrak'ı ve çeşitli 'şehitlerimizin adına özel' hediyeler takdim edildi. Şehit Erdi Demirer'in eşi Burcu Demirer'in eşi için yazmış olduğu 'Seni çok özledik' şiiri ve Şehit Emre Kaan Arlı'nın annesi Emine Arlı'nın Afrin Harekatı sırasında Afrinli kadınlara 'Mehmetçik Size Emanet' diye yazdığı mektup; Gazeteci Mustafa Eranıl tarafından özel çerçeve yaptırılarak kendilerine takdim edildi. Bu takdim, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Kütüphaneyi kuran Mustafa Eranıl'a da teşekkür plaketini; İlçe Jandarma Komutanı takdim etti.

ŞEHİDİMİZİN 5 YAŞINDA Kİ OĞLU DA KATILDI

Babası şehit olduğunda daha 2 aylık olan Şehit Erdi Demirer'in şu anda 5 yaşında olan Çağan Cemal isimli oğlu da katıldı. 5 yaşındaki Çağan Cemal, Ordu'da yaşayan ve açılış için Körfez'e gelen annesi Burcu Demirer ile birlikte katıldı. Çağan Cemal; katılımcılar tarafından çok sevildi.

KURDELE KESİLDİ

Düzenlenen tören sonrası iki şehidimiz adına kurulan kütüphanenin açılışı; kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Programa katılım sağlayanlar kütüphaneyi gezdi, kütüphaneye konulan yaklaşık 4 bin civarında kitapları incelediler; kütüphanenin içinde bulunan şehitlerimizin hayatının yer aldığı Şehit Köşesini gezdiler. Şehit aileleri; şehitler köşesinde duygusal anlar yaşadı.

KÜTÜPHANE KURMAYA DEVAM

Kütüphanenin kurulumunu sağlayan Gazeteci Mustafa Eranıl, Şehit Kütüphaneleri kapsamında Türkiye'nin değişik yerlerinde çok sayıda kütüphanenin kurulumuna vesile olduğunu belirterek, " Körfez ve Derince'de, farklı şehitlerimizin adına yeni kütüphaneler kurulumunu sağlayacağım. Kütüphanemizin açılışına katılan ve kütüphaneler için bizlere kitap desteği veren herkese teşekkür ederim. Amacımız, şehitlerimizin adını yaşatmak, yeni nesli kitaplarla buluşturmaktır' dedi.