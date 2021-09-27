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İkinci el oyuncaklar mutlu ediyor

Çayırova Belediyesi’nin sıfır atık projesi kapsamında oyuncak kumbaralarından topladığı ikinci el oyuncaklar yüzleri güldürüyor.

İkinci el oyuncaklar mutlu ediyor

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:00

Temiz çevre sağlıklı Çayırova anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Çayırova Belediyesi’nin Sıfır Atık projesi kapsamında ilçenin belirle noktalarına yerleştirdiği oyuncak kumbaralara biriken oyuncaklar hijyenik hale getirilerek ihtiyaç sahibi çocuklara veriliyor. Belediye ekipleri, şehrin bazı noktalarına yerleştirilen oyuncak kumbaralara duyarlı vatandaşlar tarafından bırakılan oyuncakları belirli aralıklarla topluyor. Yıpranmamış ve kullanmaya uygun olan oyuncaklar Çayırova Belediyesi Toplumsal Dayanışma mağazasında hijyenik hale getirilerek, ihtiyaç sahibi çocuklara veriliyor.



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