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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!

15 Ekim 2021 Cuma 09:30

 Tüm dünya iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını hafifletmek için çözüm arıyor. İklim değişikliği krizi, herkesi ilgilendiren bir mesele haline gelmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün iklim değişikliği konusunda yaptığı açıklamalar çok önemli. Önümüzdeki dönem için Yeşil Kalkınma devriminin hayata geçirileceğini ifade eden Sayın Erdoğan, bu projenin tüm çalışmaların merkezine yerleştirileceğini söyledi. Gazetecilik ve belgeselcilik hayatım boyunca, doğanın korunması adına çeşitli yayınlar yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Doğa bizim evimiz, ona sahip çıkıp, koruyup kollamamız gerekiyor. İklim değişikliğinin önüne geçebilmek adına Yeşil Kalkınma devrimini çok önemli ve gerekli bulduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında çok önemli bulduğum bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirileceğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde, İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kurulacak. Bu çalışmaların ve faaliyetlerin bir an önce hayata geçirilerek uygulanması gerekiyor. Doğal güzelliklerimizin kıymetini bilelim, daha çok ağaç dikip, çevreyi, geleceğimizi koruyalım. Doğaya verdiğimiz tahribatları azaltarak, iklim krizinin önüne geçebilmek adına devlet millet iş birliği ile önlemlerimizi alalım.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iklim değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamayı çok önemli buluyor ve konuşmasını sizlerle paylaşıyorum;

ERDOĞAN’DAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI: HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Dünyanın neresine gidersek gidelim insanların sevgi ve umutla bakan gözlerinde bu iklimin tezahürleriyle karşılaşıyoruz. Bin yıldır vatanımız olarak coğrafyadaki varlığımız devam ettikçe, kimi çevrelerin bize husumetinin bitmeyeceği açıktır. Elbette sadece bu gönül bağına güvenerek sırt üstü yatmıyoruz. Her alanda ülkemizi geliştirecek, yatırımlarla, eserlerle hizmetlerle hedeflerimize doğru da kararlı bir şekilde yürüyoruz. Artık hedeflerin çoğuna ulaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme girdik. Bir süredir dünya devletleri bir araya gelerek özellikle 2053 vizyonumuz ve bu adımların en yakın en önemli bir projesi. Dünya bugün insanlık tarihindeki büyük kırılmalarının en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı ne kadar rahatlattığını uzaydaki görüntülerden görülüyor. Bir süredir dünya devletleri bir araya gelerek iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını hafifletmek için çözüm arıyor. İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN İSMİ DEĞİŞİYOR

Önümüzdeki dönem için yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlıyız. Hükümet olarak üzerime düşünleri yaptık, yapıyoruz. Yeşil Kalkınma devrimini de aynı samimiyetle milletimizin tavrına sunuyoruz. Her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek vermesini bekliyoruz. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz ve bünyesinde İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kuruyoruz.

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 Evet, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın bu açıklamaları çevre ve yeşili koruma adına çok önemli. Herkes elini taşın altına koyarak, iklim değişikliğini önlemek için küçükte olsa bireysel çaba göstermeli. Yeşil Kalkınma devrimine milletimizin destek vermesi çok önemli.

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