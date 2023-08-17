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İKTAV VAKFI’ndan Vefa Borcu Deprem Belgeseli

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 17 Ağustos 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

İKTAV VAKFI'ndan Vefa Borcu Deprem Belgeseli

17 Ağustos 2023 Perşembe 10:11

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı olarak 17 Ağustos Marmara Depremi'nin seneyi devriyesinde bir kültür hizmeti olarak hazırladığımız “17 Ağustos’tan 6 Şubat’a DEPREMLER TARİHİ” belgeselinin deprem bilincinin oluşturulması konusunda önemli bir görev üstleneceğini düşünüyoruz. Yönetmenliğiniüstlendiğim belgesel, dünyada ve ülkemizdeki büyük depremleri sonuçları ile vermek dışında Kahramanmaraş Depremi’ni inceleyiyor ve benim bizzat deprem bölgesine gidip yaptığım çekimleri de kapsıyor.

DEPREMLER TARİHİ BELGESELİ

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=52504

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı’nın bir kültür hizmeti olarak hazırladığı “17 Ağustos’tan 6 Şubat’a DEPREMLER TARİHİ” belgeseli deprem bilincinin oluşturulması konusunda önemli bir görev üstleniyor. İnsan, var olmak için yaşar. Ve yaşamının başlangıcından beri, var olmak için mücadele eder. Bazen kendisi ile… Bazen diğer insanlar ile… Ama en çok doğa ile!

İnsan, yeryüzündeki ilk anından itibaren doğanın zorlukları ile mücadele içinde olmuştur. Şüphesiz ki bu mücadeleler insanı güçlendirmiş ve geliştirmiştir. Ama aynı zamanda doğa karşısında ne kadar aciz olduğunu da sürekli ispatlamıştır.

Doğanın insanlığa sunduğu felaketlerin hepsi birbirinden çok daha korkunçtur elbette. Heyelan, çığ, tsunami, sel, fırtına, hortum, yangın, salgın hastalık… Ama bir tanesi var ki o belki de hepsinden çok daha korkunçtur. Ve aslında diğer felaketleri tetikleyen yapısı düşünüldüğünde, felaketlerin felaketidir!

Deprem… Bu iki hecelik basit kelime, ardında koskocaman bir yıkımı barındırır. Dünyanın oluşumundan beri milyonlarca barınağın yok olmasına, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan felakettir, deprem. Nice kentler deprem ile yok olmuş, nice uygarlıklar deprem ile tarih sahnesinden silinmiştir.

Cennet vatan Türkiye’de dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bir gerçektir. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olmuştur. Gelecekte de yurdumuzda olacak depremlere hazırlıklarımızı yapmazsak büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.

6 Şubat 2023’te yaşadığımız depremle birlikte deprem gerçeğiyle tekrar karşı karşıya kaldık. Bu depremin ardından deprem ile ilgili merak edilen sorular daha sık sorulmaya başladı. Depremi daha iyi anlamak, sonuçlarını daha iyi kavramak için dünyada ve Türkiye’de olan depremleri hatırlamalı ve ibret almalıyız.

Yalova Ticaret Ve Sanayi Odası Ev Sahipliğinde Deprem Paneli

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=52531

Gerçekleşti 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Yalova Ticaret Ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ''Deprem Gerçeği Paneli'' isimli etkinlik gerçekleştirildi. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Yalova Ticaret Ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ''Deprem Gerçeği Paneli'' isimli etkinlik gerçekleştirildi. Deprem gerçeğini gözler önüne seren, gazete kupürleri ve fotoğrafların olduğu serginin ardından ''Depremler Tarihi'' adlı belgesel gösterimi gerçekleşti.

https://www.youtube.com/watch?v=IcnQvEcautM

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