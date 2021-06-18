İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir,“Vatandaşımızın gönüllerindesiniz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve yönetimini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için İl Kadın Kolları yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Siyasete incelik ve üretkenlik katan, kapı kapı dolaşarak davamızı anlatan, yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz” dedi. Birliktelikte görüş alışverişi yapılırken kendilerini kabul ederek konukseverliğinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Özdemir, “Kademeli normalleşmenin ardından sahaya yeniden indik. Şehrimizin her noktasına kadın kolları olarak yeniden ulaşacağız. Davamızla birlikte ortaya koyulan tüm hizmetlerimizi bir kez daha kadirşinas vatandaşımıza anlatacağız.” ifadelerini sarf etti.

“VATANDAŞIMIZIN GÖNÜLLERİNDESİNİZ”

“AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları olarak tüm teşkilatımızla sizlerin arkanızdayız” diyerek birliktelikte konuşan Özdemir “Şehrimizin her noktasına Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ediyorsunuz. Vatandaşımızın gönüllerindesiniz. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hemşerilerimizle gönüle gönüle olmayı sürdüreceğiz. Bunun yanında en kısa sürede kentimizin köylerine de çıkarma yapacağız” ifadelerini sarf etti. Kadınların her alanda daha etkin bir şekilde yer almasına da dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kadınlarımızın siyasette yer almasına ve güçlü olmasına çok büyük bir katkı sundu” dedi.

“DÜNYAYA VEYA BÖLGEYE YÖN VEREN BİR KONUMDADIR”

AK Parti Kadın Kollarının ortaya koyduğu tüm emekler için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “İnsanımızın ve memleketimizin önünde ki tüm engellerin kaldırılmasında, mazlum dünyaların sesi olunmasında hepinizin çok büyük emekleri var. Bakınız ülkemizin geldiği süreçte artık Türkiye, sınırlarını aşmış çok daha büyük bir hale gelmiştir. Gönül coğrafyamızın kazanımlarının arkasında duran bir Türkiye var. Türkiye artık masa da ki yeri her zamankinden daha güçlüdür. Artık dünyaya veya bölgeye yön veren bir konumdadır” şeklinde konuştu.

“BU KENTE VE BU ÜLKEYE KARŞI BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR”

“Gerçekleri ifade etmekten çekinmeyen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bizim davamız, dertli insanların işidir. Halkımıza ve ülkemize hizmet etme davasıdır. Boşa geçirecek bir dakikamız bile yok. Hemşerilerimiz bize hizmet etmemiz için bu emaneti verdi. Bunu emaneti koruyacak, Kocaeli’nin gelişmesi ve kalkınması için geleceğe taşıyacağız. Bu emanet kutsaldır. Şunu da unutmamak gerek ki nesillerimize karşı da sorumluluğumuz var. Hepimizin bu kente ve bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Bunu bilerek her anımızı yaşıyoruz. Bu makamlar hizmet ve insanı için dertlenme makamıdır” ifadelerini sarf etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.