İl Ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz?

Marmara Bölgesi Fatihi Kocaeli, Düzce, Akçakoca, Sakarya ve Kocaali’ye adını veren Akçakoca Gazi’nin Kandıra Baba Tepe’deki anıt mezarı ziyaretçilerini bekliyor.

Orhan Gazi döneminde Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova bölgesini fetheden, adını Akçakoca Gazi’den alan Kocaeli’de yaşayanlar bile, Akçakoca Gazi’nin Kandıra Baba Tepe’deki mezarını bilmiyor. Geçtiğimiz yıllarda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında Akçakoca Gazi adına düzenlenen Uluslararası Akçakoca Gazi Sempozyumuna bizde, ‘Akçakoca Gazi Döneminde Gebze Bölgesi’ adı ile bir bildiri hazırlayıp sunmuştuk. Kocaeli bölgesinde birçok devlet yöneticisi ve insanlarımız Akçakoca’nın kim olduğunu bile bilmiyor. Sakarya TV ve Devri Alem TV olarak Akçakoca’nın anıt mezarının bulunduğu Kocaeli Kandıra Baba Tepe’den yaptığımız canlı yayın programının linkini sizlerle paylaşıyor, Akçakoca Gazi ile ilgili hazırladığımız belgesel TV programını Avrasya Gazeteciler Derneği

www.agrt.net aracılığı ile birçok TV kanalına kültür hizmeti olarak göndereceğiz.

Kültür Bakanlığına Tarihi Görev

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilerimize büyük görev düşüyor. Kent, kültür bilinci kampanyaları başlatılmalı. Öğrenciler ve bölge halkı yaşadıkları yerin kültür, tarih ve turizm değerlerini bilmelidir.

Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu ile yaptığımız bir söyleşide, Kocaeli halkının yüzde 85’inin Kocaeli’yi tanıyıp, bilmediğini söylemişti.

Akçakoca Gazi Kimdir?

Akçakoca Bey Anıt Mezarı - Kocaeli Kandıra Baba Tepe’de bulunuyor.

1234-1328 yıllarında yaşayan Kocaeli Fatihi Akçakoca Bey, 1308 yılına kadar Ereğli’den Karasu’ya kadar olan bölgeyi, 1308 yılından 1326 yılına kadar Ayan Gölü kuzeyinde Akova, Akçaköy, Kandıra İzmit (o tarihte Nikomedia) yakınlarındaki Kaymas, Çayırköy’e kadar yerleri zapt ederek Osmanlı Devleti sınırları içinde katar. İzmit üzerine son kez akın yapacağı sırada, çadırını kurmuş bulunduğu Kandıra yakınlarındaki Babatepe’de (94 yaşında) 1328’de ölür. Vasiyeti gereği Ertuğrul Gazi gibi otağının bulunduğu tepeye gömülür. Sonradan adına ve anısına saygı nişanesi olmak üzere devletine kattığı bu yöreye” KOCAELİ” denir. Anıt Mezarı Kandıra İlçesi Babadağ mevkiindedir.