İl ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz

Marmara Bölgesi Fatihi Kocaeli Düzce Akçakoca ve Sakarya Kocaali ye adını veren Akçakoca Gazi’nin Kandıra. Babatepedeki anıt mezarı ziyaretçi bekliyor.

Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz

Orhan Gazi döneminde Kocaeli Sakarya Düzce ve Yalova bölgesini Fetheden adını Akça Koca gaziden alan Kocaeli’de yaşayanlar bile Akça koca Gazi’nin Kandıra baba tepedeki mezarını bilmiyor.Geçtiğimiz

yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında Akçakoca gazi adına düzenlenen Uluslararası Akçakoca Gazi sempozyumuna Bizde Akçakoca Gazi döneminde Gebze Bölgesi adı ile bir bildiri hazırlayıp sunmuştuk. Kocaeli bölgesinde birçok devlet yöneticisi ve İnsanlarımız Akçakocanın kim olduğunu bile bilmiyor. Sakarya tv ve Devri Alem tv olarak. Akçakocanın anıt mezarının bulunduğu Kocaeli Kandıra Baba tepeden yaptığımız canlı yayın programının linkini sizlerle paylaşıyor Akçakoca Gazi ile ilgili hazırladığımız belgesel tv programını Avrasya Gazeteciler Derneği