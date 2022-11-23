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İl ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 4 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

İl ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz

23 Kasım 2022 Çarşamba 12:44


Marmara Bölgesi Fatihi Kocaeli Düzce Akçakoca ve Sakarya Kocaali ye adını veren Akçakoca Gazi’nin Kandıra. Babatepedeki anıt mezarı ziyaretçi bekliyor.
Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz
Orhan Gazi döneminde Kocaeli Sakarya Düzce ve Yalova bölgesini Fetheden adını Akça Koca gaziden alan Kocaeli’de yaşayanlar bile Akça koca Gazi’nin Kandıra baba tepedeki mezarını bilmiyor.Geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında Akçakoca gazi adına düzenlenen Uluslararası Akçakoca Gazi sempozyumuna Bizde Akçakoca Gazi döneminde Gebze Bölgesi adı ile bir bildiri hazırlayıp sunmuştuk. Kocaeli bölgesinde birçok devlet yöneticisi ve İnsanlarımız Akçakocanın kim olduğunu bile bilmiyor. Sakarya tv ve Devri Alem tv olarak. Akçakocanın anıt mezarının bulunduğu Kocaeli Kandıra Baba tepeden yaptığımız canlı yayın programının linkini sizlerle paylaşıyor Akçakoca Gazi ile ilgili hazırladığımız belgesel tv programını Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net aracılığı ile birçok tv kanalına kültür hizmeti olarak göndereceğiz.
Kültür. Bakanlığına Tarihi Görev
Başta Kültür ve Turizim Bakanlığı ve Valilerimize büyük görev düşüyor. Kent kültür bilinci kampanyaları başlatılmalı. Öğrenciler ve bölge halkı yaşadıkları yerin kültür tarih ve turizm değerlerini bilmelidir .
Kocaeli büyükşehir belediye başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu ile yaptığımız bir söyleşide Kocaeli halkının yüzde. 85'inin. Kocaeliyi tanıyıp bilmediğini söylemişti
Akçakoca Gazi Kimdir
Akçakoca Bey Anıt Mezarı - Kocaeli Kandıra. Baba tepede bulunuyor
1234-1328 yıllarında yaşayan Kocaeli Fatihi Akçakoca Bey, 1308 yılına kadar Ereğli’den Karasu’ya kadar olan bölgeyi, 1308 yılından 1326 yılına kadar Ayan Gölü kuzeyinde Akova, Akçaköy, Kandıra İzmit (o tarihte Nikomedia) yakınlarındaki Kaymas, Çayırköy’e kadar yerleri zapt ederek Osmanlı Devleti sınırları içinde katar. İzmit üzerine son kez akın yapacağı sırada, çadırını kurmuş bulunduğu Kandıra yakınlarındaki Babatepe’de (94 yaşında) 1328’de ölür. Vasiyeti gereği Ertuğrul Gazi gibi otağının bulunduğu tepeye gömülür. Sonradan adına ve anısına saygı nişanesi olmak üzere devletine kattığı bu yöreye” KOCAELİ” denir. Anıt Mezarı Kandıra İlçesi Babadağ mevkiindedir.
Kıcaeli başta olmak üzere Sakarya Kocaali ve Düzce Akçakocaya adını veren Orhangazi’nin komutanı Akçakoca Gazi’yi Rahmet minnet ve şükran’la anıyoruz.





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