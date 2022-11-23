İl ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz

Marmara Bölgesi Fatihi Kocaeli Düzce Akçakoca ve Sakarya Kocaali ye adını veren Akçakoca Gazi’nin Kandıra. Babatepedeki anıt mezarı ziyaretçi bekliyor.
Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz
Orhan Gazi döneminde Kocaeli Sakarya Düzce ve Yalova bölgesini Fetheden adını Akça Koca gaziden alan Kocaeli’de yaşayanlar bile Akça koca Gazi’nin Kandıra baba tepedeki mezarını bilmiyor.Geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında Akçakoca gazi adına düzenlenen Uluslararası Akçakoca Gazi sempozyumuna Bizde Akçakoca Gazi döneminde Gebze Bölgesi adı ile bir bildiri hazırlayıp sunmuştuk. Kocaeli bölgesinde birçok devlet yöneticisi ve İnsanlarımız Akçakocanın kim olduğunu bile bilmiyor. Sakarya tv ve Devri Alem tv olarak. Akçakocanın anıt mezarının bulunduğu Kocaeli Kandıra Baba tepeden yaptığımız canlı yayın programının linkini sizlerle paylaşıyor Akçakoca Gazi ile ilgili hazırladığımız belgesel tv programını Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net aracılığı ile birçok tv kanalına kültür hizmeti olarak göndereceğiz.
Kültür. Bakanlığına Tarihi Görev
Başta Kültür ve Turizim Bakanlığı ve Valilerimize büyük görev düşüyor. Kent kültür bilinci kampanyaları başlatılmalı. Öğrenciler ve bölge halkı yaşadıkları yerin kültür tarih ve turizm değerlerini bilmelidir .
Kocaeli büyükşehir belediye başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu ile yaptığımız bir söyleşide Kocaeli halkının yüzde. 85'inin. Kocaeliyi tanıyıp bilmediğini söylemişti
Akçakoca Gazi Kimdir