İlk 6 ayda 3 bin 462 kişiye hasta nakil hizmeti

Çayırova Belediyesi, engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların evde bakımını ve hastaneye ulaşımını sağlıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin talimatlarıyla harekete geçen Sosyal Yardım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, rahatsızlığı bulunan vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve rahatsızlığı bulunan ilçe sakinlerine; hasta nakil, hastane randevu, hasta yatağı desteği ve medikal malzeme desteği sağlıyor. Çayırova Belediyesi, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 462 kişiye hasta nakil hizmeti verdi ve hastane randevu noktasında da 424 vatandaşa yardımcı oldu. Bununla beraber 66 kişiye hasta yatağı, 157 kişiye medikal malzeme desteği verildi. Çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Çiftçi, “Gönül ve makam kapılarımızı vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık ve Çayırovalı hemşehrilerimizle sıkı bir gönül bağı kurduk. İnsan odaklı çalışmalarımız doğrultusunda Çayırovalı vatandaşlarımızın her an yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın daima yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.