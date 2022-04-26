“İLK ÇİMENTO FABRİKASININ KURULDUĞU KÖY”



Yoğurthanenin imalâtı âdeta kaymak gibi olduğundan buralarda ve İstanbulda çok makbuldür. Burada 100 ev ve 200 nüfus mevcuttur. Bunlar balıkçılık, rençberlik (çiftçilik) yaparlar, üzüm, zeytin, bakla, enginar, bezelye ticaretile de meşgul olurlar. Bilhassa bakla, enginar ve bezelyesi çok meşhurdur.”







Yoğurthanenin imalâtı âdeta kaymak gibi olduğundan buralarda ve İstanbulda çok makbuldür. Burada 100 ev ve 200 nüfus mevcuttur. Bunlar balıkçılık, rençberlik (çiftçilik) yaparlar, üzüm, zeytin, bakla, enginar, bezelye ticaretile de meşgul olurlar. Bilhassa bakla, enginar ve bezelyesi çok meşhurdur.”

Eskihisar denildiğinde Osman Hamdi Bey’den bahsedilmesine şaşırmıyoruz. Aranızda halen merhumun Eskihisar’daki köşkünü ve mezarını bilmeyen, ziyaret etmeyenler var mı?





MEKTEP VE DÂHİLİYE VEKİLİ



“Her ne kadar eski ve ahşap bir mescidin içine sıkıştırılmış bir mektep varsa da her tarafı delik deşik olduğundan ısıtması güçtür. Geçen sene burasını ziyaret eden dahiliye vekili (İçişleri Bakanı) Şükrü Kaya bey halkın mektep hususundaki ricaları arzedilmiş ve müşraünileyh (adı anılan kişi) te halkın bu arzusunu muvafık (uygun) bularak bizzat nakti muavenette (yardım) de bulunmuştur. Bunun üzerine köy halkı ilk hamlede mektebe sarılmışlar ve bir metre kadar temelini çıkmışlarsa da parasızlıktan olduğu yerde kalmışlardır. Sekiz yüz lira kadar bir taraftan muavenet edilecek olsa mektebin ikmal edileceğini söylüyorlar. Mektebin Haydar bey isminde kudretli ve çalışkan bir muallimi vardır ve halk kendisinden çok memnundurlar.