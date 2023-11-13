İlk Türk ve Müslüman Astronot Toktar Ebubekirov ile Belgesel Söyleşi Yaptık

da yayınlanan haberimizi ve Facebook paylaşımını sizlere bir kezde belgeselcinin not defterinden paylaşmak istedim.

Yurtiçi ve yurtdışından 200 gazeteci yazar tv programcısı ve medya mensubunun katıldığı Alanya’da düzenlenen küresel gazeteciler konseyi zirvesinin onur konuğu olan Türk Dünyasının ilk Türk ve Müslüman astronotu unvanını taşıyan Kazak Astronot Tohtar Aubakirov ile Alanya’da. Uzayın sırrı uzay bilimleri araştırmaları Gezegen ve yıldızlar üzerine yapılan araştırmalar İle ilgili mini bir belgesel söyleşi yaptık uydularla dünyanın uzaydan idare edildiğine dikkat çeken kazak astronot uzaya hakim olanların dünyaya hakım olduğunu söyledi.



Gazeteci ve belgeselci olarak çocukluk yıllarımdan itibaren gökyüzü, uzay, gezegenler hep ilgimi çekti. Uzun yaz gecelerinde yayla dağların da gökyüzünü seyrettiğim geceleri hiç unutmuyorum.

Bugün Türkiye uzay ajansının çalışmalarını yakından takip ediyorum.

1991'de Uzaya Gitmişti

Rus astronot Aleksandr Volkov ile 2 Ekim 1991’de Soyuz Tm-13 uzay aracı ile uzaya giden Türk Dünyasının ilk astronotu unvanını taşıyan Kazak Astronot Tohtar Aubakirov Alanya’da Küresel Gazeteciler Konseyine katılan gazetecilerin ilgi odağı oldu.

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Türkiye Uzay Çalışmalarına Büyük Önem Veriyor

Uzay Eğitimi Yapan Türk Ünüversiteleri

Toktar Ebubekirov'un Hayat Hikayesi

Uzaya giden Toktar Ebubekirov 27 Temmuz 1946 yılında doğdu. Kazak pilot ve kozmonot. SSCB'nin 72'nci ve aynı zamanda da son kozmonotudur. Kazakistan'ın Kızılorda şehrindeki Korkut Ata Devlet Üniversitesinde profesör olarak görev yaptı.

Uzaya Giden İlk Türk ve Müslüman Kazak astronotu Tohtar Aubakirov Hayat hikayesi ve annesi İle ilgili sözleri çok önemli

Pilotluk kariyerine 1976 yılında başladı. 50'den fazla uçak tipiyle uçan. ve Mig-29 uçaklarının ilk uçuşların yapmış, test uçuşlarını gerçekleştimiş ve pek çok başarıya imza atmıştır. 2 Ekim 1991 tarihinde SSCB, Almanya ve Avusturya arasındaki iş birliği ile Baykonur Uzay Üssünden kalkan Soyuz TM-13 Uzay aracı ile uzaya çıkmıştır. Uzayda yapılan çalışmalara katılmış ve uzayda 8 gün kadar kalmıştır. Baykonur Uzay Üssü'nden uzay aracı fırlatıldığında Kazakistan SSCB'ye bağlı iken uzay aracı üsse indiğinde Kazakistan bağımsız bir devlet olmuştu.

PTT tarafından düzenlenen "2000 yılına mektup" kampanyası kapsamında 1986 yılında "İlk Türk Astronotu"'na yazılan mektup 2002 yılında Abubekirov'a teslim edilmiştir. ( kaynak.









ALANYA DA GAZETECİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Küresel gazeteciler konseyi Alanya zirvesinin onur konuğu olan Kazak astronot İle bir çok gazeteci yazar söyleşi yaptı gazeteci arkadaşım Ahmet Kürekçiye verdiği bilgiler önemli “…Gençlerin daha çok bilime-ilime teknolojiye yönelmeleri gerektiğini belirten Kazak Astronot Tohtar Aubakirov “Gençler asla hayallerinden vazgeçmemeli çok mücadele etmeli ve başarmalı” dedi.“Büyük Atatürk'ün Nutuk'taki sözleri benim için en büyük öğretilerdendir. O Türk milletinin birliğini temsil eder” diyenTürk Dünyasının ilk astronotu unvanını taşıyan Kazak Astronot TohtarAubakiro Türkiye’nin uzay çalışmalarını takdirle karşıladığını ve takip ettiğini dile getirdi.Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK iş birliği ile hazırlanan Millî Uzay Programı ilk kez 9 Şubat 2021 tarihinde açıklanmıştı.Tohtar Aubakirouzay’a gitme yolunda eğitim süreçlerine başlayan iki Türk vatandaşına başarılar diledi

“BANA HER ŞEYİ ANNEM ÖĞRETTİ"

Aubekirov,’çocukluk hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdiğini belirterek şunları söyledi ‘Herkes bana soruyor, annen okuma yazma bilmezken sen nasıl bu kadar başarılı oldun? Uzak bir köyde yaşayacaksın ve pİlot olacaksın? Evet annem okuma yazma bilmezdi fakat bana kendime ve gücüme inanmayı öğretti, her durumda insan kalmayı olmayı öğretti. Kardeşim yok anne-babamı erken kaybettim. Muhtemelen halk için çalıştım ve sonucunu biliyorsunuz.Kendimi övmeyi sevmem bilirsiniz. Kahramanca birşey yapacağımı hiç düşünmedim sadece yaşamak ve çalışmak’.diye ifade etti. ..” ( kaynak.





