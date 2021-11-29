İlkbahar Ve Yaz Rüzgar Gibi Geçti

Gebze gazetesi
www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebzede 27 Kasım 2021 tarihinde belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum
İlk bahar yaz rüzgar gibi geçti
Geçen mevsimler değil ömrümüz
İki yıldır insanlık alemi korona savaşın da
Çok sevdiğim Sonbaharı bende hastane odasından kovit virüsü korona vebası ile geçirdim camın arkasından yaşasam da tedavimin devam ettiği evimden kaçamak yapıp parklara ve ormanlara gittim
Son baharın son günü Gebze nin en yüksek dağı Kayalı dağına çıkarak ciğerlerimdeki kovit tahribatını sararmış ağaçların altında derin nefesler alıp çeşmelerden akan sulardan içerek şifa bulmaya çalıştım bu sonbaharı sadece bir kaç gün yaşamaya çalıştım buna da çok şükür yaşmak güzel. Sağlığımızın kıymetini bilelim her şeyin başı sağlık
İşte son baharın son günü Gebze kayalı dağların daki ağaçlardan Dökülen sarı yapraklar, daha erken kararan akşamlar, birden bastıran yağmurlar, bedenimi ürperten rüzgârlar… Geçmiş olsun, yaz bitti. sonbaharın son günü tarihler 26 Kasım 2021
Kayalı dağları ve Merhum Haluk Dursun
Kayalı dağlarına en son iki yıl önce yine böyle bir sonbahar günü gitmiş Kültür bakan yardımcısı merhum Prof Dr Haluk Dursunun Kayalı dağları İle ilgili yazdığı yazıdan alıntı yaparak Gebze gazetesi
İki yıl önce elim bir trafik kazası sonucu Van Erciş te vefat eden Haluk Hoca'nın çocukluk yıllarını geçirdiği Hereke Kayalı Dağları'nda iki sonbahar belgeselini çektim. Hereke Kayalı, Dilovası ve Gebze Dağları benim 42 yıllık geçmişiminde canlı şahidi.
Gezi yazılarını okuyarak büyüdüğüm, Merhum Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hereke, Dilovası Dağları ile ilgili yazdığı son yazının linkini sizlerle paylaşıyorum.
İki Yıl önce Kocaeli Dağları'nda Orman Katliamı nın Canlı Yayını
Kocaeli Dağları Körfez, Hereke, Dilovası ve Gebze Dağları'ndan sonbaharın ihtişamlı güzelliğini yaşadım. 42 yıl önce görüp, doya doya gençlik yıllarının geçtiği bu dağlardan Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaptım, birlikte izleyelim.
Evet iki yıl önceki kayalı dağlarındaki anım
İki yıl sonra tekrar oralara gitmek çok güzel
Allah cc çok şükür