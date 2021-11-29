İlkbahar Ve Yaz Rüzgar Gibi Geçti

Son baharın son günü Gebze nin en yüksek dağı Kayalı dağına çıkarak ciğerlerimdeki kovit tahribatını sararmış ağaçların altında derin nefesler alıp çeşmelerden akan sulardan içerek şifa bulmaya çalıştım bu sonbaharı sadece bir kaç gün yaşamaya çalıştım buna da çok şükür yaşmak güzel. Sağlığımızın kıymetini bilelim her şeyin başı sağlık