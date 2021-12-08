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İlyasbey Sağlıklı Yaşam’da Çalışmalar Tam Gaz

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çalışmalarını yakından takip ettiği İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Kompleksinin 1. Etabında temel betonunun atılmasının ardından inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlyasbey Sağlıklı Yaşam'da Çalışmalar Tam Gaz

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:28

Gebze Belediyesi’nin önemli projelerinin başında gelen İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Eski devlet hastanesi ve şuan ki İlçe Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin bulunduğu alanda hayata geçirilecek Gebze İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nin 1. etabında devam eden çalışmaları denetleyen ve yetkililerden bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  “İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezimizin 1. Etap inşaatında temel betonumuz atıldı. İnşaat hızla devam ediyor. Hedeflenen süre içerisinde tamamlayacağımız projemiz, tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir yer olacak inşallah. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Temel betonun atıldığı ve çalışmaların hızla devam ettiği projenin birinci etabında yer alacak ve hizmet verecek birimler ise şöyle: “Verem savaş birimi; muayene odası, röntgen odası, laboratuar, aşı odası, ilaç ikmal odası. Ketem; meme hastalıkları polikliniği, 2 adet tarama odası, USG odası, röntgen odası, mamografi odası, rezerv odaları. 

KAPSAMLI SAĞLIK KOMPLEKSİ 

OSGM; 6 adet rezerv odası, eğitim odası. Eğitim Merkezi; 2 adet eğitim salonu, toplantı salonu, arşiv, eğitimci odaları. Diyabet polikliniği, sigara bırakma polikliniği, obezite danışmanlık, sosyal danışmanlık, ergen danışmanlık, çocuk gelişim, aile danışmanlık, fizyoterapi odası, spor aktivasyon odası, ibadethane, kan alma, laboratuar, evlilik öncesi danışmanlık, gebe eğitim sınıfı, sorumlu hekim odaları, RİA polikliniği, sterilizasyon odası, 2 adet diş polikliniği, 18 adet muayene odası, 12 adet tıbbı müdahale odası, 4 adet bebek izlem odası, periaplikal, 6 adet gebe izlem odası, 2 adet emzirme odası, 2 adet toplantı salonu, tıbbi müdahale odası ve kan alma odaları.”  Toplam 1354150 metrekare alan üzerinde yükselecek İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nin diğer bir etabında 450 araçlık katlı otopark ve meydan düzenleme çalışması gerçekleştirilecek.

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