İMEP Programı İle İstihdamı Arttırıyor!

İşte Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında düzenlenen 3. Çırak Öğrenci Forumu, çıraklık eğitimi ve çırakların karşılaştığı sorunları ele almak amacıyla Antalya'da gerçekleşti. Gebze'yi temsil eden Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir, foruma katılarak önemli bilgiler ve görüşler paylaştı.

Forum, çıraklık eğitiminin geliştirilmesi ve çırakların iş yaşamına daha iyi hazırlanmaları için yapılan çalışmaların tartışıldığı önemli bir platform olarak dikkat çekti. Katılımcılar, mesleki eğitimde karşılaşılan zorlukları ele alırken, çırakların eğitim ve istihdam süreçlerinin nasıl iyileştirilebileceği üzerine fikir alışverişinde bulundular.

Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir, Gebze'yi temsilen katıldığı forumda çıraklık eğitimi ve çırakların sorunlarına odaklandı. Demir, çırakların iş hayatına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları destekledi ve bu konuda önerilerde bulundu.

Alper Demir, forum sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çıraklık eğitimi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iş hayatına sağlam bir adım atmalarını sağlayan kritik bir süreçtir. Bu forum, çırakların karşılaştığı sorunları ele almamız ve mesleki eğitimi daha etkili hale getirmemiz için önemli bir fırsat sundu. Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, çıraklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."





3. Çırak Öğrenci Formunda Kaliteli Çıraklık Eğitimi için Kapsayıcı Çözümler Bildirisi Ortaya Koyuldu.

"Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı-İMEP)" kapsamında 3. Çırak Öğrenci Forumu 9-11 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.

İMEP kapsamındaki 36 mesleki eğitim kurumundan lider öğrencilerin, öğretmenlerin ve 12 ildeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3. Forum’un açılış konuşmalarını Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Ali Karagöz ve Expertise France Barış, İstikrar ve Güvenlik Departmanı Direktörü Sayın Xavier Cousquer yaptı.

İMEP, Expertise France ve EDUSER tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB-MTEGM) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) işbirliğinde yürütülmekte ve Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT) tarafından finanse edilmektedir.



