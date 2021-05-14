İMES Başkanı Erboz’un Ardından

Mal Sahibi mülk sahibi

Hani bunun ilk sahibi

Malda yalan mülk de yalan

Var biraz da sen oyalan

15 aydır tüm dünyaya savaş açan, milyonlarca insanı öldüren korona vebası ülkemizde de dehşet saçmaya devam ediyor.

Korona vebası yüzünden evlerde esir kaldık, hayatımız zehir oldu. Hiçbir şeyin önemi yok…

Mal ve mülkün değeri kalmadı. Evlatlar atalarına bile sahip çıkmıyor. Onları hastanelere ve tek başına evlere terk ettiler.

Gerçekten dünyamız, ülkemiz ve tüm insanlık asrın korona felaketini yaşıyor. Bu veba salgınının ne zaman sona ereceği de belli değil, Allah cc yardımcımız olsun.

İMES’in Büyük Kaybı

Korona vebası salgını birçok insanımızı aramızdan aldı.

Her gün birçok acı haber alıyoruz.

Son olarak Dilovası’nda kurulan İMES Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Başkanı Süheyl Erboz’un vefat haberini aldım.

Süheyl Bey, Kastamonu İnebolu’dan Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nin kurucularından.

1990’lı yıllarda Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğu yıllarda kendisini tanımış, İMES Makineciler ve Kimya Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşu ile ilgili birçok haber ve yazılar yazmıştım.

Eleştirilere açık olan İMES Başkanı Süheyl Erboz daha sonra Yalova İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucuları arasında yer almış, Dilovası İMES’de Bölge Müdürü olan Direnç Bey, Yalova OSB’nin başkanı olmuştu.

Korona vebasına kurban giden Süheyl Erboz, Organize Sanayi Bölgesi kurulmasından tecrübe sahibi olan bir isim olarak tanınan bir sima.

Merhum Süheyl Bey’le son yüz yüze görüşmemiz, bugün Batman Valisi olan Hulusi Şahin Bey’in himayesinde o dönemin Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve benim de içinde yer aldığım heyetle düzenlenen ‘Geçmişten Geleceğe Dilovası’ çalıştay ve panelinde konuşma yapıp düzenlediğimiz Tarihi Dilovası Fotoğrafları sergisinin açılışında gerçekleşmişti.

Zaman zaman telefonla görüştüğümüz Süheyl Bey ile en son, Kurtuluş Savaşı İstiklal Yolu Belgesel çekimleri ile ilgili telefonla konuşmuştuk.

Kastamonu İnebolu’dan Ankara Polatlı’ya kadar uzanan Tarihi İpek Yolu Belgesel çekimleri ile ilgili konuşmuş, İnebolu’nun Kurtuluş Savaşı tarihindeki yeri ve önemi üzerinde durmuş, kütüphanemize İnebolu tarihi kitabı hediye etmişti.

Merhum Süheyl Bey ile Ümraniye, Dilovası ve Yalova Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşları ve hatıraları ile ilgili bir söyleşi yapacaktık. Vefat haberini aldığımda geçmiş anıları hatırladım. Süheyl Bey’e Allah cc dan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Basında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

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OSB camiasının ağabeyi Süheyl Erboz hayatını kaybetti

Duayen sanayici Süheyl Erboz, bir aydır tedavi gördüğü COVID-19’a yenik düştü. 73 yaşında hayata gözlerini yuman Erboz için bugün saat 14:00’te İMES Ümraniye’de tören düzenlenecek.

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) ağabeyi olarak tanınan duayen sanayici Süheyl Erboz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Erboz, dün akşam saatlerinde (11 Mayıs Salı) bir aydır tedavi gördüğü COVID-19’a yenik düştü. Marmara sanayisinin önde gelen isminin vefat haberi, iş dünyasını yasa boğdu. Erboz için bugün saat 14:00’te İMES Ümraniye’de bir tören düzenlenecek.

Türkiye sanayisinin kalbi Marmara Bölgesi’nde pek çok OSB’nin kurulmasına önderlik etmiş Erboz, Ümraniye İMES, Dilovası İMES ve Yalova İMES Makine İhtisas OSB’nin kurucusudur. Halen Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB Kurucu Başkanı, Yalova İMES Makine İhtisas OSB Onursal Başkanı olan Süheyl Erboz, sanayinin çarpık yapılaşmasını engellemek için çalışmıştı. Erboz, OSB çatı kuruluşu OSBÜK’ün de bünyesinde üst düzey görevler almıştı. Sanayiye emek vermiş pek çok insanın sorunlarını çözmek için canla başla çalışan Süheyl Erboz, OSB camiasında “ağabey” olarak gönüllerde taht kurmuştu.

Erboz’un vefatı nedeniyle İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Dudullu OSB yönetim kurulu, Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu ve Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB mesajlar yayınladı.

(Kaynak: Dünya Gazetesi)