İMKON’A KOCAELİ DAMGA VURDU!

İMKON'nun 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapıldı. Kocaeli Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Oğuzhan Keleş ve Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Tahsin Karaosmanoğlu, Abdullah Üstübi, İsmail Akova temsil etti. İMKON yönetim kurulu ve denetleme kuruluna Kocaeli’nden 4 isim seçildi. Kocaeli Müteahhitler Birliği hepimizin gururu oldu.