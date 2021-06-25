İMKON’A KOCAELİ DAMGA VURDU!

İMKON Genel Başkanlığı görevine Tahir Tellioğlu yeniden seçildi. Kocaeli Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Oğuzhan Keleş ve Kocaeli Müteahhitler Birliği Derneğinin eski başkanı Faruk Mamik Yönetim Kuruluna seçildi. İMKON Denetleme Kuruluna Kocaeli’nden Hasan Tahsin Karaosmanoğlu seçildi. Üst Kurul Delegesi Abdullah Üstübi seçildi.
Başkan Keleş 17 Ağustos 1999 yılında Kocaeli Bölgemizde yaşanılan depreme dikkat çekerek konfederasyonu bu sene 17 Ağustos’ta Kocaeli’ye davet etti. Başkan Keleş’in kamu yararına kentsel dönüşüme katkıda bulunmak için konfederasyon olarak çalışma yapmayı önerdi.
KOCAELİ MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI OĞUZHAN KELEŞ