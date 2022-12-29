İMO Kocaeli üyeleri, Uğur ERSOY’un deneyimlerini dinleme fırsatı buldular

Şube Başkanı Ali Akgün’ün açılış konuşması ile başlayan seminere ilgi yoğundu. İnşaat Mühendisleri odası üyeleri, hocaların hocası İnşaat Mühendisliği mesleğinin duayeni, ODTÜ’nün kurucu kadrosunda yer alan Prof. Dr. Uğur ERSOY’un mesleki deneyimlerini dinleme fırsatı yakaladı.

İLHAM VEREN BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçtiğimiz hafta için Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapılan seminerde Prof. Dr. Uğur Ersoy, Phil M. Ferguson, Raymond C. Reese, Kemal Kurdaş, Ord. Prof. Cahit Arf, Prof. Dr. Mete Sözen gibi Türkiye ve dünyada isim salmış bilimin, mühendisliğin gelişimine katkı sağlamış insanlarla, Kurtuluş Savaşı Gazisi Mehmet Çavuş, Mersin’in, Demirışık köyünden Koca Hatçe, Şefik Erensu gibi köylüsünden tanıdığına kadar kendi deneyimi ile “SİSLERİN ARDINDA KAYBOLMAYANLAR” tabiri ile anılarını anlattığı, kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman öğretip, kimi zamanda ilham veren bir söyleşi gerçekleştirdi.

PLAKET VERİLDİ

Söyleşi sonunda katılımcıların kitaplarını imzalayan Prof. Dr. Uğur Ersoy soru cevap bölümü ile katılımcıların hem sorularını yanıtladı hem de hoş sohbetler gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren seminerin sonunda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün tarafından Ersoy’a plaket verildi. Seminer şube üyeleri ile Prof. Dr. Uğur Ersoy’un hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Prof. Dr. Uğur ERSOY kimdir?

1932 yılında Mersin'de doğdu. Robert koleji yüksek okulu (Boğaziçi Üniversitesi) inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Master ve doktora derecelerini ABD Texas Üniversitesi'nden aldı. 1959-2006 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde görev yaptı. Bu arada konuk profesör olarak daha önce doktora yaptığı Austin'deki Texas Teknik üniversitesinde, Kanada'daki Toronto Üniversitesinde ve Boğaziçi Üniversitesi’nde (1992-1994) görev yaptı. 2006 da ODTÜ’den ayrılıp, Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna geçti. Uğur Ersoy öğretim üyeliğinin yanı sıra, üniversite yönetiminde de görev aldı. ODTÜ'de üç kez İnşaat Mühendisliği bölüm başkanlığı ve bir defa da rektör yardımcılığı görevlerini yürüttü. İnşaat mühendisliği ile ilgili yazdığı kitaplar halen birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulmakta. Akademik, anı - anlatı - günlük - seyahatname, bilim kategorilerinde eserler kaleme aldı. Bilgisi, deneyimi ve mesleğe yaklaşımıyla inşaat mühendisliğine ve inşaat mühendisleri odasına katkılarıyla mesleğimizin duayenidir.