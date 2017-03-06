İMO'dan Kadın Mühendislere Kahvaltı
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 8 Mart Kadınlar Gününe özel kadın mühendislere kahvaltı programı yaptı.
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Bayan Üyelerine Yönelik
Düzenledikleri 3. Geleneksel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kahvaltısı bu
yıl 11 Mart 2017 Cumartesi Günü Saat 10:00’da İzmit Sahili’nde bulunan
Beyaz Yalı Cafe & Restaurant’ta Yapılacak.
Kadınlar Günü Kahvaltısı’nda bayan inşaat mühendislerinin bir araya
gelerek birlik ve kadın dayanışmasını güçlendirmek ve seslerinin daha
fazla duyurulması amaçlı gerçekleştirilen kahvaltıya katılmak isteyen
bayan inşaat mühendisleri şubenin 0262 322 80 74 Nolu telefonundan
iletişime geçebilirler