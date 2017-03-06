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İMO'dan Kadın Mühendislere Kahvaltı

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 8 Mart Kadınlar Gününe özel kadın mühendislere kahvaltı programı yaptı.

İMO'dan Kadın Mühendislere Kahvaltı

06 Mart 2017 Pazartesi 13:50

 İMO Kocaeli Şubesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kahvaltısı

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Bayan Üyelerine Yönelik
Düzenledikleri 3. Geleneksel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kahvaltısı bu
yıl 11 Mart 2017 Cumartesi Günü Saat 10:00’da İzmit Sahili’nde bulunan
Beyaz Yalı Cafe & Restaurant’ta Yapılacak.

Kadınlar Günü Kahvaltısı’nda bayan inşaat mühendislerinin bir araya
gelerek birlik ve kadın dayanışmasını güçlendirmek ve seslerinin daha
fazla duyurulması amaçlı gerçekleştirilen kahvaltıya katılmak isteyen
bayan inşaat mühendisleri şubenin 0262 322 80 74 Nolu telefonundan
iletişime geçebilirler
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