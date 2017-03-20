İMO'dan Teknik Gezi

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi üyeleri için düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra öğrencilere yönelik yaptığı gezilerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor.Şubenin Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan İnşaat Mühendisi Genç-İMO üyeleri için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne Teknik gezi düzenlendi.
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan inşaat mühendisi öğrencileri (Genç-İMO) için gerçekleştirilen Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’ne yapılan teknik gezi 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti.Gezi çerçevesinde Doç. Dr. Kemal Beyen tarafından Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalında yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi verildi. Gezide Sarsma Masası Laboratuvarı - Erken Uyarı ve Hızlı Müdahale Sistemi Merkezi, Ulusal Deprem İzleme Merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler alındı. Ayrıca Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Eğitim Müzesi ziyaret edildi.
Genç-İMO Başkanı İsmail Yaruk yaptığı açıklamada; “Başta bu gezinin yapılması için bizlere imkan veren, her türlü desteğini geleceğin genç inşaat mühendisi adaylarından esirgemeyen İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sayın Tolga Ok’a, gezide çalışmalar hakkında bizlere bilgi veren Doç.Dr. Kemal Beyen'e, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yetkililerine, öğretim görevlilerine ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” Dedi.