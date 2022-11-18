İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Olarak Önceliğimiz Meslektaşlarımız Sorunları!

İMO Kocaeli şube olarak meslektaşlarımızn sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kanunların el verdiği ölçüde taslaklar üzerinde çalışarak üyelerimizin ve mesleğimizin haklarını korumak konusunda yaptığımız çalışmalar ışığında bir yönetmelik daha istediğimiz şekilde değişikliğe uğramıştır.

2019 yılından beri Şantiye Şefliği konusunda Eğitimler seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek hem üyelerimiz nezdinde hemde isarelerce düzgün işleyişi konusunda gerek idarelerce gerekse firmalarla sürekli yazışmalar yaparak konunun gündemde kalmasını ve düzgün şekilde ilerlemesini kontrol etmeye çalıştık.

Her mecrada “Şantiye Şefleri Hakkındaki Yönetmelik” te bulunan hataları dile getirdik. Olası bir olumsuzluk durumunda en önemli sorumluluk şantiye şefinde olduğunu ve hem şantiye şefinin yükümlülüklerini hemde idarelerin görevlerini her mecrada dile getirip gündemde tuttuk.

İMO Kocaeli şube olarak türkiyedenki neredeyse hiçbir ilde yapılamayan şantiye şeflerinin uygun meslek dallarına verilmesi konuusunda tüm idarelerle toplantı ve yazışmalar yaparak başarıya ulaştık. Bu konuda her zaman yanımızda duran Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer İlgili İdarelere çok teşekkür ederiz.





İlgili madde için yukarıda Şubemiz ve Temsilciliğimizin üyeleri, odalar, diğer sivil toplum kuruluşları ve Körfez ticaret odası ile temmuz ayında yaptığımız çalışma sonucu oluşturduğumuz taslakla Ağustos ayında ilimizi temsil eden Milletvekillerimiz ile toplantılar yaparak konu ile ilgili sunumları onlara da sunduk ve konu ile ilgili desteklerini istedik.









Oluşturulan öneri metnini genel merkeze öneride bulunduk. İnşaat Mühendisleri Odası olarak Türkiye geneli tüm şube ve temsilciliklerinde benzer çalışmalar yapılarak toplu metin bakanlığa iletilmiştir.









Sonuç olarak 18.11.2022 tarih 32017 sayılı resmi gazete ile şantiye şefliği yönetmeliği değişikliğe uğramıştır. Ve yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başlamıştır. Bu madde ile hem kamuda hem de özel sektörde meslektaşlarımızın istihdamı artacaktır. Bu odamız için sevindirici bir gelişmedir.

Hala birçok eksiği bulunmasına rağmen istediğimiz şekilde güncellenmesi sevindirici olmuştur. Konu ile ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Bu konuda emeklerini ortaya koyup çalışmalara katılan üyelerimize kentimizdeki diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi mesleğimizi yüceltecek ve daha iyi şartlarda yapmamızı sağlayacak çalışmalarda her zaman görev alacağımızı temin ederiz.









TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ

13. DÖNEM YÖNETİM KURULU