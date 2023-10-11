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İnşaatlarda kum denetimi

Çayırova’da zabıta ekipleri ilçe genelinde yapımı devam eden inşaatların önündeki kumların, muhtemel bir yağışlarda yollardaki giderleri tıkamaması için denetim gerçekleştirdi.

İnşaatlarda kum denetimi

11 Ekim 2023 Çarşamba 11:54

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, muhtemel yağışlar öncesinde ilçe genelinde yapımı devam eden tüm inşaatların önlerindeki kumlara yönelik denetim gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde, inşaat yetkililerine muhtemel yoğun yağışlarda inşaat önlerinde bulunan kumların mazgallara ve yağmur suyu giderlerine dolmasının önüne geçilmesine yönelik uyarılar gerçekleştiriliyor. Belediyeye ait kanalizasyon giderlerinin tıkanmaması, bununla birlikte ilçede sel ve taşkınların önüne geçilmesini hedefleyen ekipler, ilçe genelindeki tüm inşaatları gezerek, inşaat alanı önünde bulunan kumların daha güvenli ve sıkıntı oluşturmayacak bir yere alınmasına yönelik ikaz ediyor.

 

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, oluşabilecek sel baskınlarını önlemek için inşaatın önündeki kumların ivedi bir şekilde alınması, yollardan ve suyun akabilecek olduğu yerlerden kaldırılmasına yönelik gerçekleştirdiği uyarıya rağmen, gerekli işlemleri yapmayan inşaat firmalarına, uyarının ardından 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden idari ceza uygulanacağı belirtildi.

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