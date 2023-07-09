İNSAN ESER VE HİZMETLERİ İLE YAŞAR





Bugün canlı makale ve haberde farklı konulara yer vereceğim. Gebzeli genç bir akademisyen ismail Kadı ile yaptığımız canlı belgesel söyleşiyi yayınladık.

Bayram sonu çocukları sevindiren gezici lunaparkçı ile canlı haber ilgi gördü.

İilim kültür tarih ve teknoloji vakfı kültür hizmeti olarak hazırladığımız Eskihisar ve Hereke İpek halı kitap ve belgesellerimiz kültür tarihimize ışık tutup bilgi ve belge bırakıyor.

Bugünkü canlı makalede 9 yıl önce 9 Temmuz 2015 tarihinde Kocaeli’nin yetiştirdiği iki önemli siyasetçi Nihat Ergün ve Fikri Işık ile ilgili yazdığım yazıyı bugün bir kez daha sizlerle paylaşıyorum.

Bugünkü canlı makalemize Gebze'nin yetiştirdiği ilim adamı ile başlıyorum.





GEBZE'NİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İLİM ADAMLARINDAN MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF DR. İSMAİL KADI

www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv CANLI YAYININDA GEBZE'NİN İL OLMASI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BELGESEL CANLI SÖYLEŞİ

https://fb.watch/lDZRXD7uFN/?mibextid=SDPelY

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ucBgtPm3tJP89iH7M54r4RNeZ5TaCHRqaRMNgPSMwUmUXmWptFwDAXag4TDEPTMpl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





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GEBZE GAZETESİNDEN KOCAELİ'NİN YETİŞTİRDİĞİ İKİ ÖNEMLİ BAKANLIK YAPMIŞ SİYASETÇİSİNE TARİHİ ÇAĞRI





HATIRALARIMIZI YAZIP TARİHE NOT DÜŞÜN





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979930666628804&id=100038356404310&mibextid=SDPelY





Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com'un 1994 de kurucusu ve 12 yıldır her gün TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv programı yönetmeni İsmail Kahraman (www.ismailkahraman.net) 9 yıl önce 9 Temmuz 2015 tarihinde Kocaeli de Ak partiyi kurup il Başkanlığı milletvekilliği ve bakanlık yapan Fikri Işık ve Nihat Ergün İle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gazetemiz okurları ile paylaşıyor her iki duayen siyasetçiden hatıralarını kamuoyu adına yazmalarını istiyoruz.





İSMAİL KAHRAMAN'IN 9 TEMMUZ 2015 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=512382438916368&id=100004338481610&set=a.178839738937308&mibextid=qC1gEa





Ergün ve Işık nasıl hatırlanacaklar?





Makamlar gelip geçici. Gazeteciliğe başlayalı tam 40 yıl olmuş. 40 yıldır kalem elimizde dur durak bilmeden, son 20 yıldır da belgeselciliği ilave ederek, deyim yerindeyse gece gündüz tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Bundan da şikayetçi değiliz. Üstelik şükür ediyoruz.





Makalenin devamını okumak için aşağıdaki linke tıkayabilirsiniz...





http://www.gebzegazetesi.com/ergun-ve-isik-nasil-hatirlanacaklar-makale,1132.html





Ergün ve Işık nasıl hatırlanacaklar? Makamlar gelip geçici. Gazeteciliğe başlayalı tam 40 yıl olmuş. 40 yıldır kalem elimizde dur durak bilmeden, son 20 yıldır da belgeselciliği ilave ederek, deyim yerindeyse gece gündüz tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Bundan da şikayetçi değiliz. Üstelik şükür ediyoruz.

Yazdığımız yazılar ve hazırladığımız belgesel programlarla bazılarını da rahatsız etsekte görevimizi sürdürüyoruz. Doğru bildiğimizi, doğru yer ve zamanda yazmaya, söylemeye devam ediyoruz. Dost bildiklerimizi de yüzlerine karşı eleştirmeyi bir görev kabul ediyoruz.

Yıllardan beri Kocaeli’nin iki Sanayi Bakanı, Sayın Nihat Ergün ve Sayın Fikri Işık ile ilgili bu köşede yazılar yazarak görüş, öneri ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Her iki Bakan’da bir süre kendileri ile birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımız. Hem bu arkadaşlığa hem de kamu hizmeti olan gazeteciliğimizin görevi önerilerimizi ve eleştirilerimizi yapma hakkına sahip olduğuma inanıyorum.

Eski Bakan Nihat Ergün Bey bakanlık koltuğundan gittikten sonra yazdığı kitap ve medyada ki açıklamaları ile AK Parti’ye yönelik eleştiriler yapıyor. Geçmişte kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere hiç önem vermiyordu. Üstelik yaptım, oldu kabilinden istediğini yapıyor. “Dediğim, dedik” diyordu. Bugün Büyükşehir yasası ile köy kültürü yok oldu ise bugün bir numaralı müsebbibi Sayın Ergün’dür. Sayın Ergün’ü tarih affetmeyecek, büyükşehir yasasındaki yaptığı yanlışlarla hatırlanacaktır. Kocaeli’nin siyasi tarihine baktığımda keşke Sayın Ergün, Kocaeli bölgesine yaptığı çok önemli ve tarihi hizmetlerle anılabilseydi. Sizler Sayın Ergün’ü nasıl hatırlıyorsunuz? Bizimle bu konudaki yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Sayın Fikri Işık, seçimden sonra farklı açıklamaları ile gündemde. Sayın Işık, Kocaeli’de Bakanlık yapan bir isim. Halen de bakan. 40 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak Sayın Işık, nasıl hatırlanacak diye baktığımda, fazla bir şey bulamıyorum. Keşke Sayın Işık, Kocaeli bölgesinde kültürel anlamda ve üstelik Hereke gibi dünyaca ünlü bir markamızın, İpek halımızın olduğu bir bölgeyi uluslararası bir merkez yaparak hatırlayabilseydik. Bilim, Teknoloji ve Sanayi tarihimizin temel taşı olan Kocaeli’ye bir Bilim, Teknoloji ve Sanayi müzesi kurarak Fikri Işık ismi Kocaeli kültür tarihinde ebedileşseydi.

Dost, acı da olsa doğruyu söyler. Biz buradan bu düşüncelerimizi sürekli gündeme getirdik. Gazetecilik hayatıma baktığımda Kocaeli’de hizmetleri ile iz bırakan birkaç siyasetçi aradan yıllar geçse de halen hayırla ve minnetle anılıyor. Keşke Sayın Işık ve Sayın Ergün’de bölgemize yapacakları hizmetlerle sürekli anılabilselerdi. Bundan en çok biz mutlu olurduk. Kocaeli’miz ve kültür tarihimiz çok şey kazanırdı.

SANAYİ TARİHİ VE İPEK HALI BELGESELİ

17 yıl önce Kocaeli bölgesi ile ilgili geniş çaplı belgesel çekimlerinde, Kocaeli bölgesini yakından tanıma imkanım oldu. 17 yıl önce Kocaeli bölgesine tarih, kültür, sanayi ve ipek halı tarihi müzesi kurulması için o belgeselimizde de bir bölüm hazırladık. 17 yıldan beri verdiğimiz mücadele bugünde sürüyor. Sürmeye devam edecek. İsterseniz başta Herekeli olan Sayın Bakan Işık ve Kültür Başkanı Müsteşarı Sayın Haluk Dursun olmak üzere ilgili ve yetkililerin yüksek bilgilerine bu belgeselimizin özetini https://www.youtube.com/watch?v=w3gZAo9spBE adresindeki linkten izlemelerini istiyor, verdiğimiz mücadeleyi birde görsel olarak olarak paylaşıyoruz. Ayrıca Marka projeler ile ilgili hazırladığımız Canlı Makaleyi’de http://kocaeligebze.tv/v/38643/smail-kahramanla-canli-makale---turkiyenin-marka-projeleri#.VZziXvntmkp adresinden izleyebilirsiniz.





ERGÜN VE IŞIK NEDEN BİR MÜZE KURAMADI?

Dünya’nın birçok ülkesini gezdiğimde küçücük şehirlerde bile o şehrin değerlerinin kültürünün ve tarihinin sergilendiği muhteşem müzeler ve kültür kompleksleri var. Son olarak Tataristan ve Almanya’da gezdiğim müze karşısında çok üzüldüm. Kocaeli bölgesini düşündüm ve keşke bizimde beton yığını, içi boş dışı kültürel değeri olmayan mimari ile yapılmış kültür merkezlerimiz gerçek anlamda müzeleri ile, kütüphanesi ile, bölgemizin geçmiş ve geleceğini yansıtsaydı. Kocaeli bölgesinde onlarca Kültür Merkezi binası var. Sadece düğün salonu olarak kullanılıyor. Bu kültür merkezlerimizi küçük çaplı da olsa kütüphanesi ve müzeleri ile gerçek bir kültür merkezine dönüştürülmeli. Bunun içinde başta Bakanlarımız, tüm etkili ve yetkili kurumları göreve davet ediyor, daha önce bu konuyla ilgili yazdığım makaleleri sizinle paylaşıyorum.





DAHA ÖNCE NELER YAZDIM?





BİLİM, SANAYİ MÜZESİ NE ZAMAN KURULACAK? (21 Mart 2015 – Gebze Gazetesi)

Gazetemizin dünkü manşetinde Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık Amerika’da “Bilgisayar tarihi müzesini gezdiğini ve silikon vadisinde inceleme yaptığını” yazdık. Gerçekten bilgisayar tarihi müzesi bilgisayar teknolojilerinin nerden nereye geldiğini göstermekte. Bakan bey ile ilgili bu haberi okuyunca aklıma yıllardan beri Gebze bölgesine “Bilim Teknoloji ve Sanayi müzesi” kurulmasıyla ilgili verdiği mücadele ve yazdığım yazılar geldi.

Türk siyasi tarihinde Kocaeli Nihat Ergün ve Fikri Işık gibi iki Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanını yetiştiren bir il olarak geçti. TÜBİTAK ve teknik üniversitesi Gebze’de bulunmakta, Türkiye’nin bilim teknoloji ve sanayi tarihi ile ilgili bir müzesinin olmaması büyük eksiklik. Her iki bakana da bu konuda hem bizzat hem de dilekçe ile müze kurulması adına başvuruda bulunduk. Bu konudaki taleplerimize iki bakan da cevap vermedi.

Türkiye seçime gidiyor. Fikri Beyin seçimden sonra yerinde kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Seçimlere kadar kendisine bağlı olan TÜBİTAK Anibal tepede Türkiye’nin ilk bilim teknoloji ve sanayi müzesini kurarak adını kültür tarihimize yazdırabilir. Üstelik Amerika’da bilgisayar müzesi tarihini gördükten sonra bizim yıllardan beri verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu anlamıştır. Müzeler millet ve devletlerin toplumsal hafızasıdır. Osmanlı’dan Cumhuriyete ilk sanayi hamlesi Kocaeli’de başlamasına rağmen sanayileşmenin Kocaeli’de 200 yüz yıllık geçmişi olmasına rağmen bir bilim sanayi müzesinin olmaması hem Kocaeli hem de Türkiye’nin ayıbı.

Bakan Işık Amerika’da bilgisayar tarihi müzesini gezdi

Gazetemizin 20 Mart 2015 tarihli manşetinde Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık’ın Amerika’da yaptığı incelemeler ve bilgisayar tarihi müzesi ile ilgili haberine geniş yer verdik haberde geniş yer verdik haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD’DEN GEBZE’Yİ İZLEDİ

Muallimköy yapılacak olan Bilişim Vadisi için Amerika’ya giden Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün incelemelerini sürdürüyor. Yaklaşık 150 bilgisayar ve çeşitli teknolojik parçaların olduğu müzede incelemelerde bulunan Bakan Işık ve beraberindeki heyete, dev ekranda Google Earth uygulamasında, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü inşaatının yapılacağı yer ile Gebze'de yapılacak Muallim Köy Bilişim Vadisi anlık görüntü olarak gösterildi.

Bugüne kadar yazdığımız yazılar

Bugünkü makalemi noktalarken bugüne dek bilim teknoloji sanayi müzesi ile ilgili yazılar farklı tarihlerde yazılar kaleme aldık. O yazıların bir kısmını sizlerle gazetemizin internet sayfasından paylaşıyorum ve siz değerli okurlarımızdan da bilim teknoloji ve sanayi bakanı Fikri Işık’tan Kocaeli bölgesine Türkiye Bilim Teknoloji ve Sanayi Müzesi kurmak konusunda istekte bulunmasını istiyorum.

BİLİM MÜZESİ NEDEN KURULMALI? (4 NİSAN 2014 – GEBZE GAZETESİ )

Gazetemiz yayın hayatında 30.yılını kutluyor. Biz her kuruluş yılımızda farklı projelere imza atıyor ve Gebze gündemine taşıyoruz. Her kuruluş etkinliğimizi farklı projelerle değerlendiriyoruz. Bu senede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müzesi kurulması için kampanya başlattık. Bununla ilgili Avrasya, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin öncülüğünde yapıyoruz. Çünkü AGRT Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkan Konseyi üyesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu üyesi olması dolayısıyla Türkiye çapında gündem oluşturma imkanına sahip. Türkiye’nin gerçekten bir bilim, Teknoloji ve Sanayi Müzesi’ne ihtiyacı var. Bununu için de en uygun yer Gebze bölgesi. Bu konuda zaman zaman haberler ve yazılar yazıyoruz. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı’na müze dilekçemizi dün takdim ettik. Bu konuda imza kampanyası başlatarak başta Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer bir çok ilgili ve yetkililer kampanyamıza destekleri anlamında imzalar attılar. Önümüzde ki günlerde bu konuda kamuoyu oluşturacak toplantılar ve paneller yapmayı düşünüyoruz. Amacımız bölgemiz bir müzeye sahip olması. Gazetemizin kuruluş yıl dönümü nedeniyle dün bizleri onurlandıran Sayın Bakan Fikri Işık’a Gebzelinin bu yönde ki talebini ilettik. Fikri bey de gereğinin yapılacağını söyledi. Şimdi sizlerle Bakan Işık’a ilettiğimiz dilekçeyi paylaşıyoruz.

BİLİM TEKNOLOJİ VE SANAYİ BAKANLIĞINA

Gebze bölgesi değil Türkiye, dünya çapında önemli bir yer olma konumuna hazla ilerliyor. Üçüncü boğaz köprüsü, Körfez geçiş köprüsü, Otoyol bağlantıları, Sabiha Gökçen havalimanı hızlı tren ve Marmaray hattı ile dünya ulaşım üssü konumuna geldi. TÜBİTAK’ın Marmara yerleşkesi, bilişim vadisi, Türk standartlar Enstitüsü, GYTE’nin Gebze Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesi birçok organize sanayi bölgesi, 200’ü yabancı bine yakın büyük sanayi kuruluşu ile Türkiye sanayinin atar damarı.

Nüfusu da hızla artan Gebze bölgesinin en büyük ihtiyacı kültürel ve sosyal hizmetler kültür sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin ön plana çıkarılması gerekiyor. Bu kapsamda Avrasya Yayıncılar Birliği’nin üyesi olan Gebze Gazetesi; Devri Alem Belgesel TV programı, Belgesel Yayıncılık ve Kocaeli Gebze TV olarak bölgemize karşı bir sosyal sorumluluk projesi olarak Gebze bölgesine Bilim, Teknoloji ve Sanayi müzesi kurulması için kampanya başlattık.

AGRT üyesi olan Gebze Gazetesi yıllardan beri mücadele ettiği Gebze’ye müze kurulması konusunu yeniden gündeme getiriyoruz. Daha önce Kocaeli Milletvekili olan Bilim, teknoloji ve sanayi bakanı Nihat Ergün’e de ilettiğimiz Gebze bölgesine sanayi müzesi kurulması konusunu yeniden gündeme getirerek gazetemiz kampanya başlatıyor.

Osmanlı’da ilk sanayileşme hareketi Darıca Aslan Çimento fabrikası ile bölgemizde başlamış, Gebze kazasının nahiyesi olan Hereke’de 1800’lü yılların başında ipekli dokuma ve tekstil sanayi faaliyete geçmişti. Sanayileşme de önemli rol oynayan bölgemizde bugüne kadar sanayi müzesinin olmaması büyük bir eksiklik. Türkiye’nin ilk milli araştırma kurumu olan TÜBİTAK, Marmara Araştırma Kurumu’da 1970’li yıllarda Gebze bölgesinde faaliyete geçmişti. Türkiye’nin 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden birisi olan GYTE’de 90’lı yıllardan itibaren Gebze bölgesinde hizmet veriyor. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı’nın son açıklamasında Gebze’ye Teknik Üniversite kurularak GYTE’nin yeniden yapılanacağı TÜBİTAK iş birliği içerisinde Gebze Teknik Üniversitesi’nin bölge sanayisiyle de iş birliği yaparak Gebze’nin uluslararası bir teknik Üniversite’ye kavuşacağı açıklanmıştı.

Öte yandan bilişim Vadisi’nin de Gebze bölgesinde kurulması için çalışmalar hızla devam ediyor. TSE’nin en büyük laboratuvar ve araştırma merkezi de Gebze bölgesinde faaliyet gösteriyor. Yukarıda sıraladığımız bu gerekçeler bölgemizde bir Bilim, Teknoloji ve Sanayi Müzesi kurulmasını zorunlu hale getirmiş durumda. Gazete olarak tüm ilgilileri, kamuoyunu göreve davet ederek Gebze’ye müze kurulması noktasında başlattığımız kampanyaya herkesin sahip çıkmasını istiyoruz.

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Müzesi’nin Gebze Anibal anıtının bulunduğu tepeye yapılarak yerli ve yabancı turistlere açılması sağlanmalı. Daha önce TÜSBİTAK; yetkilileri burada bir bilim müzesi kurmak için çalışma yapıldığını açıklamışlardı. Ancak bu çalışma TÜBİTAK’taki son karışıklık yüzünden durmuş ve müzenin yapılması da engellenmişti. Gazetemizin yaptığı araştırmaya göre 7 milyon m2 araziye sahip TÜBİTAK içerisinde 250 dönüm yerin vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu, Anibal’ın bulunduğu tepenin de vakıf arazisi olduğu bildirilmişti. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanımız Sayın Fikri Işık’ın projemize sahip çıkıp TÜRKİYE BİLİM TEKNOLOJİ VE SANAYİ MÜZESİNİ TÜBİTAK sahasına kurmasını istiyor, başarı dileklerimizle saygılarımızı sunuyoruz.

Evet, sonuç olarak biz 30 yıldan beri Gebze’deyiz. Gebze’den kopmadan ulusal ve uluslararası düzeyde gazetecilik ve televizyonculuk yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten 30 yıl hızla gelip geçti. B.ir çok yetkili yönetici, siyasetçi, devlet adamı ve sanayici gördük. Ancak eseri olanlar hizmetleriyle kubbede hoş seda bırakanlar bugün insanların gönlünde taht kurdu. Amacımız her kuruluş yılımızda kültürel çalışmalar yaparak tarihe not düşmeyi amaçladık. Fotoğraflarla Gebze ve Kocaeli’nin yüz yılı sergisini açıp Gebze-Kocaeli- Darıca ve Dilovası ansiklopedisi kitabını yayınlayarak bir kültür hizmeti ortaya koyup 15 yıl önce hazırladığımız Çanakkale Şehitleri teyp kasetini nostalji olarak ziyaretçilerimize hediye ettik. Bu hediyelerimizle kuruluş yıl dönümümüzü taçlandırdık. Ziyaretimize gelen tüm dostlara teşekkür ediyorum.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ MÜZESİ İSTİYORUZ (4 KASIM 2014 – GEBZE GAZETESİ)

Gebze bölgesi değil Türkiye, dünya çapında önemli bir yer olma konumuna hazla ilerliyor. Üçüncü boğaz köprüsü, Körfez geçiş köprüsü, Otoyol bağlantıları, Sabiha Gökçen havalimanı hızlı tren ve Marmaray hattı ile dünya ulaşım üssü konumuna geldi.

TÜBİTAK’ın Marmara yerleşkesi, bilişim vadisi, Türk standartlar Enstitüsü, GYTE’nin Gebze Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesi bir çok organize sanayi bölgesi, 200’ü yabancı bine yakın büyük sanayi kuruluşu ile Türkiye sanayinin atar damarı.

Nüfusu da hızla artan Gebze bölgesinin en büyük ihtiyacı kültürel ve sosyal hizmetler kültür sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin ön plana çıkarılması gerekiyor. Bu kapsamda biz Gebze Gazetesi; Devri Alem Belgesel TV programı, belgesel yayıncılık ve Kocaeli Gebze TV olarak bölgemize karşı bir sosyal sorumluluk projesi olarak Gebze bölgesine Bilim, Teknoloji ve Sanayi müzesi kurulması için kampanya başlattık.

NEDEN MÜZE KURULMALI?

Gazetemizin yıllardan beri mücadele ettiği Gebze’ye müze kurulması konusunu yeniden gündeme getiriyoruz. Daha önce Kocaeli Milletvekili olan Bilim, teknoloji ve sanayi bakanı Nihat Ergün’e de ilettiğimiz Gebze bölgesine sanayi müzesi kurulması konusunu yeniden gündeme getirerek gazetemiz kampanya başlatıyor.

Osmanlı’da ilk sanayileşme hareketi Darıca Aslan Çimento fabrikası ile bölgemizde başlamış, Gebze kazasının nahiyesi olan Hereke’de 1800’lü yılların başında ipekli dokuma ve tekstil sanayi faaliyete geçmişti. Sanayileşme de önemli rol oynayan bölgemizde bugüne kadar sanayi müzesinin olmaması büyük bir eksiklik. Türkiye’nin ilk milli araştırma kurumu olan TÜBİTAK, Marmara Araştırma Kurumu’da 1970’li yıllarda Gebze bölgesinde faaliyete geçmişti. Türkiye’nin 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden birisi olan GYTE’de 90’lı yıllardan itibaren Gebze bölgesinde hizmet veriyor. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı’nın son açıklamasında Gebze’ye Teknik Üniversite kurularak GYTE’nin yeniden yapılanacağı, TÜBİTAK iş birliği içerisinde Gebze Teknik Üniversitesi’nin bölge sanayisiyle de iş birliği yaparak Gebze’nin uluslar arası bir teknik Üniversite’ye kavuşacağı açıklanmıştı.

BİLİŞİM VADİSİ ÇALIŞMALARI

Öte yandan bilişim Vadisi’nin de Gebze bölgesinde kurulması için çalışmalar hızla devam ediyor. TSE’nin en büyük laboratuar ve araştırma merkezi de Gebze bölgesinde faaliyet gösteriyor. Yukarıda sıraladığımız bu gerekçeler bölgemizde bir Bilim, Teknoloji ve Sanayi Müzesi kurulmasını zorunlu hale getirmiş durumda. Gazete olarak tüm ilgilileri, kamuoyunu göreve davet ederek Gebze’ye müze kurulması noktasında başlattığımız kampanyaya herkesin sahip çıkmasını istiyoruz.

MÜZE ANİBAL TEPEYE KURULSUN

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Müzesi’nin Gebze Anibal anıtının bulunduğu tepeye yapılarak yerli ve yabancı turistlere açılması sağlanmalı. Daha önce TÜSBİTAK; yetkilileri burada bir bilim müzesi kurmak için çalışma yapıldığını açıklamışlardı. Ancak bu çalışma TÜBİTAK’daki son karışıklık yüzünden durmuş ve müzenin yapılması da engellenmişti. Gazetemizin yaptığı araştırmaya göre 7 milyon m2 araziye sahip TÜBİTAK içerisinde 250 dönüm yerin vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu, Anibal’ın bulunduğu tepenin de vakıf arazisi olduğu bildirilmişti. Tüm ilgili ve yetkilileri Gebze’ye Belim, Teknoloji ve sanayi Müzesi kurulması için iş birliği, çalışma ve kampanyaya davet ediyoruz.

Sonuç olarak, bizim görevimiz yazmak yazdığımız yazıları ilgili ve yetkililere ulaştırmak biz görevimizi yapıyoruz. Gerçek dostlar makamda iken dostça eleştirilerini yapanlardır. Keşke herkes görevini en iyi şekilde yapabilse. Sayın Fikri Işık ve Sayın Nihat Ergün, Kocaeli Bilim, Teknoloji ve Sanayi tarihinde isimleri yaptıkları hizmetle ebedi olabilse. Unutmayalım ki baki kalan makam, mevki herşey gelip geçici, baki kalan gökkube de hoş bir seda. Sayın Işık ve Ergün gökkube de hangi hoş seda ile anılıp, hatırlanacak?





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MAKAM VE MEVKİLER GEÇİCİ BAKİ KALAN GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDAİMİŞ





İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZ VE İKTAV VAKFI KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK HAZIRLADIĞIMIZ KİTAP VE www.devrialem.tv BELGESELLERİMİZİ UĞUR TATAR IN HABERLERİ İLE www.gebzegazetesi.com da TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2618179978336593&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





HEREKE İPEK HALI KİTAP VE BELGESELİMİZ

http://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/turk-el-sanatinda-bir-dunya-markasi-h51861.html





ESKİHİSAR BELGESELİMİZ

http://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/kultur-ve-sanatla-yukselen-bir-koye-yolculuk-h51853.html





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SEYYAR OYUN PARKI İLE ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYOR

Gebze barış ve Tatlıkuyu mahallesinde gezici çocuk oyun parkının sahibi www.gebzegazetesi.com Canlı habere konuştu