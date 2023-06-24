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İnsan Hatıraları İle Yaşar

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 24 Haziran 2017 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

İnsan Hatıraları İle Yaşar

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:22

Ramazan ve bayram hatıralarımızı unutmayalım
Ramazana veda edip Bayram coşkusunu yaşarken kendimize bir iyilik yapalım çocukluk yıllarımızdaki bayram hatırlarını yeniden canlandırıp çocuklarımız ve torunlarımızla eski bayramları yeniden yaşayalım.Ata dede mezarlarını ziyaret edip büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpelim.
Nerede o eski ramazanlar Düdüklü makarnası yemek üzüm hoşafı içmek için temcide kalkmak istediğimiz çocukluk yıllarımızdaki ramazanlar
Oruç tutmak üzere sahura kalkıp öğleye doğru unutup meyve ağacında orucumuzu bozduğumuz Ramazan günleri
Oruca ilk başladığımız saf temiz masum çocukluktan gençliğe adım attığımız eğitim ve okul yılları
asker arkadaşları ile tutulan oruçlar kılınan teravihler askerlik hatıraları.
İsraf ve rantın olmadığı İftar sofralarında sıcak ve samimi arkadaş sohbetleri teravih namazının huzur ve çoşkusu. Bayrama kavuşmanın mutluluk ve heyecanı çocukluk ve gençlik yıllarımızdaki Ramazan ve bayramlar hepsi unutuldu
Gelin kendimize bir iyilik yapıp bu bayram hatıralarımızı canlı tutup hatıralarımızda yaşayan bayramları yeniden yaşayalım. Bayramı tatili için fırsat değil bayram olduğunu unutmayalım.
Bayrak özgürlüğü. Çiçek sevgisi. Ana şefkati tarihi eser kuvveti çocuk masumiyeti ile mübarek Ramazan bayramlarınızı candan tebrik ederken
Bayram'ın insanlık alemine. İslam coğrafyasına Türk dünyasına. Millet Memleket. Ülkemiz ve evlerimize huzur barış mutluluk birlik beraberlik getirmesini yüce Allah cc niyaz ederim
Hatıralarımızdaki bayramları yaşamak ve yaşatmak umudu ile nice bayramlar.










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