İnsan Hatıraları İle Yaşar

Ramazan ve bayram hatıralarımızı unutmayalım

Ramazana veda edip Bayram coşkusunu yaşarken kendimize bir iyilik yapalım çocukluk yıllarımızdaki bayram hatırlarını yeniden canlandırıp çocuklarımız ve torunlarımızla eski bayramları yeniden yaşayalım.Ata dede mezarlarını ziyaret edip büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpelim.

Nerede o eski ramazanlar Düdüklü makarnası yemek üzüm hoşafı içmek için temcide kalkmak istediğimiz çocukluk yıllarımızdaki ramazanlar

Oruç tutmak üzere sahura kalkıp öğleye doğru unutup meyve ağacında orucumuzu bozduğumuz Ramazan günleri

Oruca ilk başladığımız saf temiz masum çocukluktan gençliğe adım attığımız eğitim ve okul yılları

asker arkadaşları ile tutulan oruçlar kılınan teravihler askerlik hatıraları.

İsraf ve rantın olmadığı İftar sofralarında sıcak ve samimi arkadaş sohbetleri teravih namazının huzur ve çoşkusu. Bayrama kavuşmanın mutluluk ve heyecanı çocukluk ve gençlik yıllarımızdaki Ramazan ve bayramlar hepsi unutuldu

Gelin kendimize bir iyilik yapıp bu bayram hatıralarımızı canlı tutup hatıralarımızda yaşayan bayramları yeniden yaşayalım. Bayramı tatili için fırsat değil bayram olduğunu unutmayalım.

Bayrak özgürlüğü. Çiçek sevgisi. Ana şefkati tarihi eser kuvveti çocuk masumiyeti ile mübarek Ramazan bayramlarınızı candan tebrik ederken

Bayram'ın insanlık alemine. İslam coğrafyasına Türk dünyasına. Millet Memleket. Ülkemiz ve evlerimize huzur barış mutluluk birlik beraberlik getirmesini yüce Allah cc niyaz ederim