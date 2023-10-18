İNSANLIK TARİHİ İSRAİL'İN GAZZE SOYKIRIMINI UNUTMAYACAK





HASTANE BOMBALAYIP KADIN ÇOCUK YAŞLI VE HASTA DEMEDEN BİNLERCE FİLİSTİNLİYİ VAHŞİCE ÖLDÜREN İSRAİLLİ YÖNETİCİLERE LANET OLSUN. HASTANE BOMBALAYIP KADIN ÇOCUK YAŞLI VE HASTA DEMEDEN BİNLERCE FİLİSTİNLİYİ VAHŞİCE ÖLDÜREN İSRAİLLİ YÖNETİCİLERE LANET OLSUN.

UNUTMAYALIM Kİ GAZZE İŞGAL EDİLİP DÜŞERSE YAHUDİLERİN NİL'DEN FIRAT NEHRİ'NE BÜYÜK İSRAİL DEVLETİ KURMA PLANI GERÇEKLEŞECEKTİR.

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞLARININ ACI VE İBRETLİK TARİHÇESİ İLE İLGİLİ ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL HALEN BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANIYOR.

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Filistin topraklarındaki Yahudilerin oranı yüzde 10 iken, bölge demografisi kısa sürede organize bir şekilde değiştirildi. Filistin’e Yahudi göçleri Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, henüz 1880’li yıllardan itibaren artmaya başlamıştı. Zira Filistin’e göç etmenin Yahudiler nezdinde dinî bir boyutu da bulunuyor. Bu göç dalgalarına “yükselmek/yukarı çıkmak” anlamına gelen “Aliyah” adı verilmiştir. 1882-1903 Birinci Aliyah, 1904-1914 İkinci Aliyah, 1919-1923 Üçüncü Aliyah, 1924-1928 Dördüncü Aliyah, 1929-1939 arası dönem ise Beşinci Aliyah olarak nitelendirilmiştir. Bu göçler sayesinde on binlerce Yahudi bu topraklara göç etti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1948-1951 yılları arasında da Filistin’e Yahudi göçleri yoğun şekilde devam etti.







Buna karşılık İsrail ordusu da 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamaya başladı.

TGRT'DE KUDÜS VE FİLİSTİN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

İsrail Gazze’de Filistinlilerin başına bomba yağdırdığı, kadın çocuk binlerce kişinin öldüğü 13 Ekim 2023'de TGRT Belgesel TV'de yayınlanan Devri Alem belgesel programımızda Filistin'in israil Yahudileri tarafından nasıl işgal edildiğinin tarihi yayınlanıyordu.

2004 tarihinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri Alem belgesel programımız İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ FİLİSTİN VE KUDÜS BELGESELİMİZ yayınlanıyor.

12 yıldan beri TGRT Belgese TV'de her gün sabah 07, gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi

ve

web tv kanalınızdan da izleyebilir

ve

da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemizde okuyabilirsiniz.

FİLİSTİN İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısında en az 500 kişi öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

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