İpekyolu Medeniyeti Özbekistan Belgeseli





Türk Dünyası Mühendislik ve Mimarlar Birliği tarafından yayınlanan İpekyolu medeniyetleri dergisinin son sayısında 12 sayfa olarak yayınlanan Özbekistan araştırma ve inceleme yazımız büyük ilgi gördü. Koşukavak Turizm firması

www.kosukavak.com.tr firmasının sahibi değerli arkadaşım Rifat Yakupoğlu’nun daveti ve sponsorluğunda gittiğimiz Özbekistan ve Kazakistan da İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak yaptığımız araştırma ve Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz belgesellerden yararlanarak hazırladığımız yazının Türk Dünyası mühendislik ve Mimarlar Birliği’nin resmî yayın organı İpekyolu Medeniyetleri dergisinde yayınlan yazımın Pdf sini sizlerle paylaşıyor görüş Öner’i ve yorumlarınızı bekliyorum.

ÖZBEKİSTAN’DA DEVRİ ALEM

Türkiye ile Özbekistan arasında son aylarda vizelerin kaldırılması ile Türkler için Özbekistan cazibe merkezi haline geldi. İki devlet başkanları arasında imzalanan ticaret, yatırım ve kültür anlaşmaları ile kardeşlik ve dostluk pekişti. Türkler, Özbekistan’da birinci sınıf insan muamelesi görüyor. Yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmeli. Özbekistan’da bir kez daha dünya ekonomik ve ticaret dengesinin ABD’den Çin’e ve Orta Asya’ya kaydığını gördüm. İpek yolu deve kervanı heykeli yanında belgesel çekerken, ihtişamlı İpek Yolu kültür tarihinde yaşanan o günleri düşünüp, Özbek çocuklarla sohbet ettim. Temennim, Türk -Özbek kardeşliği hiç bozulmaz.

TARİHİ SEMERKAND ŞEHRİ

Orta Asya’da Özbekistan’ın şehri olan Semerkand, İpek Yolu üzerinde bulunduğundan tarih boyunca önemli bir şehir olmuştur. Bu ticaret anlayışı şimdilerde önemli bir sanayi şehri oluşuyla devam eder. Ülkenin en eski ve üçüncü büyük şehri olan Semerkand, Cengiz Han ya da Abbasiler gibi pek çok kültürün egemenliğinde kalmış, 14. yüzyılda Timur İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur. Bu dönemden şehrin merkezindeki Bibi Hamım Camii, Timur’un anıt mezarı Gur Emir gibi günümüze kadar kalmayı başaran önemli ve tarihi yapılar halen şehri süslemektedir. Geçmişin izleri sadece tarihi yapılarda değil, geleneklerde de devam etmektedir. Nakış, altın işlemeciliği, ipek dokumacılığı, bakır işlemeciliği seramik sanatı, oymacılık ve ahşap üzeri boyama hala devam ettirilen önemli geleneklerdir. Şehir, 2001 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır.

TÜRKİSTAN COĞRAFYASI’NIN MANEVİ BAŞKENTİ BUHARA

Tarihteki en önemli ticaret noktalarından biri olan İpek Yolu üzerinde bulunan Buhara, Özbekistan'ın en önemli şehirlerinden biridir. Orta Asya'nın en eski şehirlerden biri olan Buhara, tarih boyunca Moğollar, Sasaniler ve Karahanlılar'a da başkentlik yapmış önemli şehirlerdendir. Türk İslam dünyasının önemli bilginlerinin yetiştiği şehir, mimari yapıları, kervansaray, camii ve medreseleriyle anılır. Buhara İslamiyet'in Mekke ve Kudüs'ten sonra gelen üçüncü önemli merkezi konumundadır. Nüfusu Özbekler, Türkmenler, Kırgızlar, Kazaklar, Tatarlar, Uygurlar, Tacikler, Ruslar, Kafkasyalılar ve Ukraynalılar oluşturur. Buhara pazarları da oldukça renklidir. Pazarda yer alan çeşitli el sanatları ürünlerinin yanı sıra şehir halılarıyla ünlüdür. Günümüzde hâlâ önemli bir ticaret ve kültür sanat merkezi olan şehir, Özbekistan'ın en zengin doğal gaz yataklarına sahiptir.

Özbekler Nasreddin Hoca'yı Türkler kadar benimsemiştir. Bu nedenle Buhara'nın önemli noktası olan Leb-i Havuz Meydanı'nda eşeğine ters binmiş Nasreddin Hoca heykeli bulunmaktadır. Buhara'nın doğusu dağlarla; kuzey, batı ve güneyi bozkırlar ve çöllerle çevrili olduğundan şehir konumu itibariyle tarih içinde dokusunu kaybetmeden günümüze kadar gelmiştir. 2 bin 500 yıldan daha eski bir tarihe sahip olan Buhara'nın tarihi merkezi, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilerek koruma altına alınmıştır.

İPEK YOLU’NUN İZİNDE ÖZBEKİSTAN’DA DEVRİ ALEM

Uzun bir hazırlık çalışmasını yürüttüğümüz ve geçmişten bugüne yaptığımız yolculuk da tarihi bir önem taşıyan “İpek Yolu’nun izinde, Özbekistan’da Devri Alem” kitabımız yayımlandı. İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV), Belgesel Yayıncılık ve Devri Alem Belgesel programı www.devrialem.tv olarak, kültür ve medeniyet tarihimizi dünya coğrafyasında araştırıp, belgeselleştirmeye devam ediyoruz.

Türkiye’nin önemli kültür turu firmalarından, Merkezi Gebze’de olan Koşukavak Turizm ( www.kosukavak.com.tr ( firmasının sponsorluğunda, Kazakistan ve Özbekistan’a giderek yaptığımız araştırmaları hem kitaplaştırıp, hem de belgeselleştirerek Avrasya Gazeteciler Derneği ( www.agrt.net ) tarafından TV kanallarına gönderilecek

ÖZBEKİSTAN’DA DEVRİ ALEM KİTABIMIZ ÇIKTI