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İş arayanlara önemli fırsat

İzmit Belediyesi, kurduğu istihdam birimi aracılığıyla işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

İş arayanlara önemli fırsat

02 Eylül 2023 Cumartesi 12:58

İşveren ile iş talebinde bulunanları bir araya getiren İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, birçok vatandaşa iş bulma imkanı sağlamaya devam ediyor. Firmaların personel taleplerine göre kaydı bulunanlara SMS ile çağrı yapan istihdam birimi, İzmit Belediyesi Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonunda, iş talebinde bulunanlar ile işvereni bir araya getirerek iş görüşmesi yapmalarını sağladı. Yüz yüze görüşmede vatandaşlara iş ilanı hakkında gerekli bilgiler verildi. Forklift operatörü, kalite kontrol operatörü, beden işçisi ile ilgili kriterlere uyan vatandaşlarla görüşmeler sağlandı. İzmit Belediyesi İstihdam Birimi sayesinde firmalarla da görüşmeler önümüzdeki süreçte de devam ediyor.






İHA
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