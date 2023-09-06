İş Hayatında Toz Maskesi ve İş Gözlüğü Kullanımı Neden Önemlidir

Sağlıklı bir yaşam ve Tam korumalı bir iş güvenliği için Tedbir almak gerekir.

Bu tedbirlerin başında iş güvenliği malzemeleri ’nin kullanımı gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde üzerinde sıklıkla durulan Çalışan sağlığı bakımından oldukça ehemmiyet arz eden iş güvenliği konusu yönetmeliklerle ele alınıp yasalarla koruma altına alınmıştır.

Birçoğumuzun vakıf olduğu yaşamımızın gerekliliğinde başat rol oynayan iş yaşamında toz maskesi ve iş gözlüğü ne derece öneme sahiptir. Toz maskesi ve iş gözlüğünü bu denli önemli kılan nedir diye düşündüğümüzde toz maskeleri çalışma sırasında zararlı maddelerin vücuda girmesini engelleyerek işçi sağlığını korumaya alan bir üründür.

Toz Maskelerini Bu Denli Önemli Kılan Nedir?







Kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek tehlikeli durumların bilincinde olarak koruyucu tedbirlerle oluşacak zararları en aza indirgemek gerekir. Sadece çalışan değil işveren tarafından da yapılacak işin verimini artırmak adına iş güvenliği ve işçi sağlığı sağlanmalıdır. Ayrıca hastane ortamında da toz maskelerinin kullanımı söz konusudur. Birtakım salgın hastalıklar karşısında da toz maskeleri mikropları tutucu etkiye sahiptir. Çağımızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok farklı özellikte ve kullanımda maskeler üretilmektedir. Bilinçli bir kullanıcı olabilmeniz için toz maskelerinin çeşitliliği hakkında bilgi elde edebilerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.







İş güvenliği gözlüğü hangi özellikleri içermelidir?

Çalışma hayatının temel koşularından biri de işçinin sağlığının korunmasıdır. Tehlikeli ortamlarda çalışan kişilerin canlarını koruyucu tedbirler ışığında iş gözlüğü ve toz maskeleri takmaları gereklidir. Bu doğrultuda kişi çalışma sırasında hayati uzvu olan gözünü koruması gerekir. İş güvenliği sağlayıcı iş gözlüklerinin kullanımı yapılacak iş modeline göre farklılık gösterir. İş gözlükleri CE 166 standardında ve polikarbon lenslerden yararlanılarak üretilmektedir.

İş gözlüklerinin çeşitliliği fazla olsa da hepsi ortak bir amaca hizmet eder. Çalışan kişinin işini gerçekleştirdiği sırada gözünü zarar verici maddelerden korumak amaçlı kullanılmaktadır. Örneğin laboratuvar ortamında çeşitli kimyasallarla çalışılırken gözü korumak amaçlı kimyevi maddelerle yapılan analizlere uygun olarak ortamın koşulları da göz önünde bulundurularak koruyucu iş gözlüğü kullanarak sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

Ayrıca iş gözlüğü işin daha rahat yapabilmesi için hafif ve kullanışlı olmalıdır. Dayanıklılığı yüksek olmalıdır ki işverenin ekonomisini sarsmasın ve her zaman gözü kapalı tercih edilsin. Tüm bu irdelediğimiz hususları düşündüğümüzde göz sağlığınız ve iş güvenliğinizi tam anlamıyla sağlamak istiyorsanız kaliteli, dayanıklı, müşteriye hitap eden, işinize uygun vs. iş gözlükleri tercih etmelisiniz. Ayrıntılı bilgi ve geniş ürün yelpazesi için https://www.propazar.com/isg-koruyucu-gozlukler sitesini ziyarette bulunabilirsiniz.