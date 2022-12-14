İshakçılar güreş alanına çatı kuruluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Sporun her branşına destek veren Büyükşehir Belediyesi, İshakçılar Er Meydanında çatı kurulması çalışmalarına devam ediyor.

ÇATI KAPATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince İshakçılar Mahallesi Güreş Alanı Tribün Çatı Kapatılması çalışmalarına devam ediyor. 2000 metrekare güreş alanında tribün çatısının kapatılması için ana hatlarıyla çelik kolon montajları tamamlandı. Çatı kapatılması için hazırlıklar devam ediyor.

SEYİR ZEVKİ YÜKSELECEK

Yapılacak çatı kapatılması işiyle kullanım alanlarının güneş ve yağmurdan korunması sağlanacak. Seyircilerin güreşler esnasında daha keyifli bir şekilde müsabakaları izlemesine olanak sağlanacak. Çatıda Türk Bayrağı barisol kaplama yapılacak. Proje kapsamında aynı zamanda elektrik aydınlatması da olacak.