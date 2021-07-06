İskoliye Sanat Geceleri’nde muhteşem final!

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği İskoliye Sanat Geceleri 4 gün boyunca Darıcalılara unutulmaz günler yaşattı. Türk Sanat müziğinden, Türk Halk Müziğine ve tiyatroya kadar amatör ruhla sahneye çıkan kursiyerler, yıl boyunca öğrendikleri bilgileri sahnelediler. İskoliye Mektebi’nin bahçesinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Final Gecesi’ne Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, AK Parti Kocaeli İl Kadın kolları başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti Darıca İlçe Kadın kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

PROTOKOL ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

İskoliye Sanat Geceleri’nde final gecesinde sahneye çıkan Darıcalı kursiylerlerin sahne performansı tam not aldı. Tek tek solo performans ve koro halinde sevilen eserleri seslendiren Darıcalı kursiylerler hünerlerini sergilerken performansları davetlileri büyüledi. Darıcalı vatandaşlar söylenen şarkılara ve türkülere eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Protokol de zaman zaman şarkılara eşlik ederken sahne alan kursiyerleri tebrik ettiler.

BİZİM ÇOCUKLAR, BİZİM SANATÇILAR

Darıca’nın kültür sanat şehri olması için yatırımların artarak devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık “Darıca Belediyesi olarak ilçemizin kültür sanat şehri olması için çalışıyoruz. Dışarıdan para verip sanatçı getirerek eğlence yapmak yerine bizim çocuklarla yol yürümek istiyoruz. İskoliye Sanat Geceleri’nde gördük ki bizim çocuklarımız fırsat verildiğinde her şeyin en iyisini yapabiliyor. Burada dinlediğiniz herkes bizim çocuklarımız, bizim sanatçılarımız. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah her yıl bu tür organizasyonlarla yeni sanatçılar yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

KARA VE ÇAKMAK’TAN TAM NOT

Final Gecesi’ne katılan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak da vatandaşlara selamlama konuşması yaparken kursiyerlere de tam not verdiler. Genç müzisyenlerin müthiş bir performans sergilediğini ifade eden ve çok beğendiğini söyleyen Kaymakam Kara, Darıca Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğini sergilediğini de kaydederek teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak da kursiyerleri dinlemekten büyük keyif aldığını belirterek genç kursiyerleri tebrik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde mutlu şehir Kocaeli ve mutlu şehir Darıca için çalıştıklarını söyleyen Çakmak, Darıca’da kültür sanat alanında güzel çalışmalar olduğunu belirterek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı tebrik etti.

















































