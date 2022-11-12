İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİNDEN CANLI YAYIN

İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİNDEN www.gebzegazetesi.com CANLI YAYIN DA
İstanbul Gülhane parkında Prof Dr Fuat Sezgin adına Kültür bakanlığına tarafından açılan islam bilim ve teknoloji müzesi çok önemli ve gezilmesi gereken müzelerin başında geliyor Müze ile ilgili özet bilgi
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası’nda, 25 Mayıs 2008'de hizmete girmiş bir müzedir. Müzede, TÜBA (Türk Bilimadamları) onursal üyelerinden ve Frankfurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan, 9 ila 16’ıncı yüzyıl arasındaki müslüman bilginler tarafından icat edilmiş çeşitli bilim ve teknoloji aletleri sergilenmektedir. Müze; astronomi, saat ve denizcilik, savaş teknolojisi, tıp, madencilik, fizik, matematik ve geometri, mimari ve şehircilik, kimya ve optik, coğrafya bölümleri olmak üzere 12 bölümden oluşur. (Kaynak Vikipedi )