İSMAİL KAHRAMAN İLE AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN CANLI MAKALE









KOCAELİ FATİHİ AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN www.gebzegazetesi.com CANLI HABER VE www.devrialem.tv CANLI MAKALEYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ





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AKÇAKOCA ANITINDAN CANLI HABER





Kocaeli Bağımlılıkla Mücadelede ve Rehabilitasyon Derneği ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü kent konseyi yerel destek sosyal sorumluluk projesi Kocaeli Fatih’i Akçakoca kocagazinin türbesinde düzenlenen Proje tanıtım toplantısı ile başladı.

Proje tanıtımı toplantısı dernek başkanı Ömer Karakuş'un konuşması ile başladı. İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı başkanı İsmail Kahraman tarih ve kültür bilincinin kente aidiyet duygusu ve kent sevgisine katkısı üzerinde durdu Tarihçi yazar Volkan Şenel Akçakoca Gazi’nin Kocaeli tarihindeki yeri ve önemini anlattı.





https://fb.watch/liUkUL7MWr/?mibextid=SDPelY





Kandıra belediye Başkan yardımcısı Kocaeli müftü yardımcısı ve diğer yetkililer bağımlılığa karşı mücadelede tarih bilinci ve kent kültürünün katkısın üzerinde durdu





GENÇLER KOCAELİYİ TANIYOR

KOCAELİ TARİHİ MEKANLARINI BELGESEL TADINDA GEZİYOR









Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli kent konseyi tarafından desteklenen Kocaeli bağımlılıkla mücadele derneği ve İlim kültür tarih ve teknoloji vakfının ortak yürüyüşü tarih ve kültür turizminde marka marka değerleri sosyal sorumluluk projemizin tanıtımı Kocaeli Fatih’i ve Kocaeli’ye adını veren Kandıra baba tepedeki Akçakoca Gazi’nin anıtında düzenlenene tanıtım toplantısı ile başladı.

Akçakoca Anıtından canlı yayını

https://fb.watch/liTyp9DoRm/?mibextid=SDPelY





KOCAELİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DERNRĞİ BASIN AÇIKLAMASINI SOSYAL MEDYA HESABIMIZDAN PAYLAŞTIK





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AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN CANLI YAYINLAR





https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/tgrt-belgesel-tv-buram-buram-anadolu-belgesel-ekibi-olarak-29-temmuz-2022-tarihi/1514697708990741/





KANDURA AKÇAKICA ANITI





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=692422764229113&id=687259914745398&mibextid=qC1gEa



