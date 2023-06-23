İSMAİL KAHRAMAN İLE AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN CANLI MAKALE

KOCAELİ FATİHİ AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN www.gebzegazetesi.com CANLI HABER VE www.devrialem.tv CANLI MAKALEYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2606195999534991&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
AKÇAKOCA ANITINDAN CANLI HABER
Kocaeli Bağımlılıkla Mücadelede ve Rehabilitasyon Derneği ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü kent konseyi yerel destek sosyal sorumluluk projesi Kocaeli Fatih’i Akçakoca kocagazinin türbesinde düzenlenen Proje tanıtım toplantısı ile başladı.
Proje tanıtımı toplantısı dernek başkanı Ömer Karakuş'un konuşması ile başladı. İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı başkanı İsmail Kahraman tarih ve kültür bilincinin kente aidiyet duygusu ve kent sevgisine katkısı üzerinde durdu Tarihçi yazar Volkan Şenel Akçakoca Gazi’nin Kocaeli tarihindeki yeri ve önemini anlattı.
https://fb.watch/liUkUL7MWr/?mibextid=SDPelY
Kandıra belediye Başkan yardımcısı Kocaeli müftü yardımcısı ve diğer yetkililer bağımlılığa karşı mücadelede tarih bilinci ve kent kültürünün katkısın üzerinde durdu
GENÇLER KOCAELİYİ TANIYOR
KOCAELİ TARİHİ MEKANLARINI BELGESEL TADINDA GEZİYOR
Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli kent konseyi tarafından desteklenen Kocaeli bağımlılıkla mücadele derneği ve İlim kültür tarih ve teknoloji vakfının ortak yürüyüşü tarih ve kültür turizminde marka marka değerleri sosyal sorumluluk projemizin tanıtımı Kocaeli Fatih’i ve Kocaeli’ye adını veren Kandıra baba tepedeki Akçakoca Gazi’nin anıtında düzenlenene tanıtım toplantısı ile başladı.
Akçakoca Anıtından canlı yayını
https://fb.watch/liTyp9DoRm/?mibextid=SDPelY
KOCAELİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DERNRĞİ BASIN AÇIKLAMASINI SOSYAL MEDYA HESABIMIZDAN PAYLAŞTIK
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2606190256202232&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN CANLI YAYINLAR
https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/tgrt-belgesel-tv-buram-buram-anadolu-belgesel-ekibi-olarak-29-temmuz-2022-tarihi/1514697708990741/
KANDURA AKÇAKICA ANITI
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=692422764229113&id=687259914745398&mibextid=qC1gEa
yeni nesil medya çapında 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bilişim ve iketişim teknolojilerinin tüm imkanlarını kullanarak eskiyi unutmadan yeni nesil gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.