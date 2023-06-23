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İSMAİL KAHRAMAN İLE AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 23 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

İSMAİL KAHRAMAN İLE AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN CANLI MAKALE

23 Haziran 2023 Cuma 08:12



KOCAELİ FATİHİ AKÇAKOCA GAZİ ANITINDAN www.gebzegazetesi.com CANLI HABER VE  www.devrialem.tv CANLI MAKALEYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ

   SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2606195999534991&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

     AKÇAKOCA ANITINDAN CANLI HABER 

Kocaeli Bağımlılıkla Mücadelede ve Rehabilitasyon Derneği ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü kent konseyi yerel destek sosyal sorumluluk projesi Kocaeli Fatih’i Akçakoca kocagazinin türbesinde düzenlenen Proje tanıtım toplantısı ile başladı. 
Proje tanıtımı toplantısı dernek başkanı Ömer Karakuş'un konuşması ile başladı.  İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı başkanı İsmail Kahraman tarih ve kültür  bilincinin kente aidiyet duygusu ve kent sevgisine  katkısı üzerinde durdu Tarihçi yazar Volkan Şenel  Akçakoca Gazi’nin Kocaeli tarihindeki yeri ve önemini anlattı. 

https://fb.watch/liUkUL7MWr/?mibextid=SDPelY

Kandıra belediye  Başkan yardımcısı Kocaeli müftü yardımcısı ve diğer yetkililer bağımlılığa karşı mücadelede tarih bilinci ve kent kültürünün  katkısın üzerinde durdu 

   GENÇLER KOCAELİYİ TANIYOR 
KOCAELİ TARİHİ MEKANLARINI  BELGESEL TADINDA GEZİYOR 


Kocaeli Büyükşehir  belediyesi ve Kocaeli kent konseyi tarafından desteklenen Kocaeli bağımlılıkla mücadele derneği ve İlim kültür tarih ve teknoloji vakfının ortak yürüyüşü  tarih ve kültür turizminde marka marka değerleri sosyal sorumluluk  projemizin tanıtımı Kocaeli Fatih’i ve Kocaeli’ye adını veren Kandıra baba tepedeki Akçakoca  Gazi’nin anıtında düzenlenene tanıtım toplantısı ile başladı.
Akçakoca Anıtından canlı yayını 
https://fb.watch/liTyp9DoRm/?mibextid=SDPelY

  KOCAELİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DERNRĞİ  BASIN AÇIKLAMASINI SOSYAL  MEDYA HESABIMIZDAN PAYLAŞTIK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2606190256202232&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

AKÇAKOCA  GAZİ ANITINDAN CANLI YAYINLAR 

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/tgrt-belgesel-tv-buram-buram-anadolu-belgesel-ekibi-olarak-29-temmuz-2022-tarihi/1514697708990741/

    KANDURA AKÇAKICA ANITI  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=692422764229113&id=687259914745398&mibextid=qC1gEa

yeni nesil medya çapında 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda  bilişim ve iketişim teknolojilerinin tüm imkanlarını kullanarak  eskiyi unutmadan yeni  nesil gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.


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