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İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 22 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

22 Haziran 2023 Perşembe 14:25


GEBZE'NİN 38 YILLIK İL OLMA MÜCADELESİ VE  GEBZE'NİN EFSANE MİLLETVEKİLİ MERHUM  ALAATTİN  KURT  VE  CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL'İN GEBZELİLERE VERDİĞİ İL SÖZÜ  www.ismailkahraman.net  ile canlı makalede
https://fb.watch/lix8qutRTR/?mibextid=SDPelY

   DEMİREL İLE 38 YILLIK  FOTOĞRAFLARIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2606176282870296&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GEBZE YÖRÜKLERİNDEN  TÜRKÜLÜ İL OLMA İSTEĞİ 

YÖRÜK ALİ GEBZE'NİN İL OLMASINI İSTEDİ 
GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayın yaparak Gebze yörüklerinin il isteğini dile getirdi
https://fb.watch/lhf-MOTf_p/?mibextid=SDPelY

GEBZELİ  YÖRÜK ALİ ERDOĞAN VE BAHÇELİ İÇİN TÜRKÜ SÖYLEYİP GEBZEYİ İL YAPMALARINI İSTEDİ 

Gebze Sığırlık merasının son yörüklerinden Ali Altıntaş  Gebze gazetesi canlı yayınında Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ve MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli için yörük türküsü söyleyip Gebze'yi il yapmalarını istedi.
https://fb.watch/lhEJVnfv6g/?mibextid=SDPelY

GEBZE'NİN 700 YILLIK YÖRÜK OBASINDAN CANLI HABER

GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASI TARİHİ YOLLARINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com    an itibari ile canlı haber yayında  
https://fb.watch/lhBDbNLsl8/?mibextid=SDPelY

GEBZE YÖRÜK OBASINDAN CANLI HABER
GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  an itibarı ile canlı yayında
https://fb.watch/lhBBnsjG2t/?mibextid=SDPelY

GEBZE KÖYLÜLERİ DE İL OLMAK İSTİYOR
GEBZE'NİN SON KİRAZ  BAHÇESİ TAVŞANLI  KİRAZLARI CANLI HABERDE 

Kiraz üzüm enginar ve zeytinleri ile ünlü Gebze meyve bahçelerini  çarpık sanayi ve kentleşmeye  kurban gitti
Ballıkayalar tabiat parkına ev sahipliği yapan Tavşanlının son kiraz bahçesi sahibi www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı haberinde  
https://fb.watch/lhBq85Qoqs/?mibextid=SDPelY


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