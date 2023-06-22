İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 22 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.





GEBZE'NİN 38 YILLIK İL OLMA MÜCADELESİ VE GEBZE'NİN EFSANE MİLLETVEKİLİ MERHUM ALAATTİN KURT VE CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL'İN GEBZELİLERE VERDİĞİ İL SÖZÜ www.ismailkahraman.net ile canlı makalede

https://fb.watch/lix8qutRTR/?mibextid=SDPelY





DEMİREL İLE 38 YILLIK FOTOĞRAFLARIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2606176282870296&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa



GEBZE YÖRÜKLERİNDEN TÜRKÜLÜ İL OLMA İSTEĞİ





YÖRÜK ALİ GEBZE'NİN İL OLMASINI İSTEDİ

GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayın yaparak Gebze yörüklerinin il isteğini dile getirdi

https://fb.watch/lhf-MOTf_p/?mibextid=SDPelY





GEBZELİ YÖRÜK ALİ ERDOĞAN VE BAHÇELİ İÇİN TÜRKÜ SÖYLEYİP GEBZEYİ İL YAPMALARINI İSTEDİ





Gebze Sığırlık merasının son yörüklerinden Ali Altıntaş Gebze gazetesi canlı yayınında Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ve MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli için yörük türküsü söyleyip Gebze'yi il yapmalarını istedi.

https://fb.watch/lhEJVnfv6g/?mibextid=SDPelY





GEBZE'NİN 700 YILLIK YÖRÜK OBASINDAN CANLI HABER





GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASI TARİHİ YOLLARINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibari ile canlı haber yayında

https://fb.watch/lhBDbNLsl8/?mibextid=SDPelY





GEBZE YÖRÜK OBASINDAN CANLI HABER

GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibarı ile canlı yayında

https://fb.watch/lhBBnsjG2t/?mibextid=SDPelY

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GEBZE KÖYLÜLERİ DE İL OLMAK İSTİYOR

GEBZE'NİN SON KİRAZ BAHÇESİ TAVŞANLI KİRAZLARI CANLI HABERDE





Kiraz üzüm enginar ve zeytinleri ile ünlü Gebze meyve bahçelerini çarpık sanayi ve kentleşmeye kurban gitti

Ballıkayalar tabiat parkına ev sahipliği yapan Tavşanlının son kiraz bahçesi sahibi www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı haberinde