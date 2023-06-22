İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

GEBZE'NİN 38 YILLIK İL OLMA MÜCADELESİ VE GEBZE'NİN EFSANE MİLLETVEKİLİ MERHUM ALAATTİN KURT VE CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL'İN GEBZELİLERE VERDİĞİ İL SÖZÜ www.ismailkahraman.net ile canlı makalede
https://fb.watch/lix8qutRTR/?mibextid=SDPelY
DEMİREL İLE 38 YILLIK FOTOĞRAFLARIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2606176282870296&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
GEBZE YÖRÜKLERİNDEN TÜRKÜLÜ İL OLMA İSTEĞİ
YÖRÜK ALİ GEBZE'NİN İL OLMASINI İSTEDİ
GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayın yaparak Gebze yörüklerinin il isteğini dile getirdi
https://fb.watch/lhf-MOTf_p/?mibextid=SDPelY
GEBZELİ YÖRÜK ALİ ERDOĞAN VE BAHÇELİ İÇİN TÜRKÜ SÖYLEYİP GEBZEYİ İL YAPMALARINI İSTEDİ
Gebze Sığırlık merasının son yörüklerinden Ali Altıntaş Gebze gazetesi canlı yayınında Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ve MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli için yörük türküsü söyleyip Gebze'yi il yapmalarını istedi.
https://fb.watch/lhEJVnfv6g/?mibextid=SDPelY
GEBZE'NİN 700 YILLIK YÖRÜK OBASINDAN CANLI HABER
GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASI TARİHİ YOLLARINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibari ile canlı haber yayında
https://fb.watch/lhBDbNLsl8/?mibextid=SDPelY
GEBZE YÖRÜK OBASINDAN CANLI HABER
GEBZE TARİHİ SIĞIRLIK MERASI SON YÖRÜK OBASINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibarı ile canlı yayında
https://fb.watch/lhBBnsjG2t/?mibextid=SDPelY
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GEBZE KÖYLÜLERİ DE İL OLMAK İSTİYOR
GEBZE'NİN SON KİRAZ BAHÇESİ TAVŞANLI KİRAZLARI CANLI HABERDE
Kiraz üzüm enginar ve zeytinleri ile ünlü Gebze meyve bahçelerini çarpık sanayi ve kentleşmeye kurban gitti
Ballıkayalar tabiat parkına ev sahipliği yapan Tavşanlının son kiraz bahçesi sahibi www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı haberinde
https://fb.watch/lhBq85Qoqs/?mibextid=SDPelY