İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

GEBZE'NİN 40 YILLIK GAZETESİ www.gebzegazetesi.com ve BAŞTA TGRT BELGESEL TV OLMAK ÜZERE BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv OLARAK GEBZE'NİN İL OLMASI İLE İLGİLİ CANLI HABER VE MAKALE YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ.





İZMİT'TEN İZMİT LOBİSİNE GEBZE'NİN İL OLMASINA KARŞI ÇIKMAYIN ÇAĞRISI





İzmit'ten geleceğin Gebze ili ile ilgili canlı makale yayınladık. İzmit’in merkezi Kocaeli Büyükşehir belediyesi binasının karşısından yıllardan beri Gebze'nin il olmasına karşı çıkan İzmit lobisine çağrı yaptık.

www.ismailkahraman.net ile www.gebzegazetesi.com canlı da her gün yayınlanan canlı makale de Gebze bölgesinin neden il olması gerektiğini İzmit'ten izmit lobisine anlattık.

https://fb.watch/llDU5lToRi/?mibextid=SDPelY





38 YILDIR GEBZE'NİN İL OLMASINA KARŞI ÇIKAN İZMİT LOBİSİ İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DM3d4FDxhSNYznPECWc621wHMzxgapNVKSGP9TarNeTZGkLRHQaLvjzyA3s1jHC1l&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





GEBZE İLİ HEREKE İLÇESİNDEN CANLI HABER





38 yıldır il olmak için çalışma yapan bir zamanlar geleceğin Gebze ilinin Hereke ilçesi bölgesinden Gebze gazetesi ve devri alem tv canlı yayında

https://fb.watch/lixKDtr64M/?mibextid=SDPelY





GEBZE İLİ DİLOVASI İLÇESİNDEN CANLI HABER





38 yıldır il olmak için çalışma yapan geleceğin Gebze ilinin Dilovası ilçesi bölgesinden canlı yayın

https://fb.watch/lixrkNZdHf/?mibextid=SDPelY





GEBZE İL PLATFORMU YENİDEN KURULUYOR





GEBZE'NİN TANINMIŞ SİMALARINDAN İŞ İNSANI ÖNCEKİ DÖNEM TRABZONLULAR DERNEK BAŞKANI NECDET DEMİRTAŞ GEBZEYİ İL YAPMA PLATFORMU İLE İLGİLİ www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA ÖNEMLİ BİLGİ VERİYOR.





GEBZE İL PLATFORMU İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİ CANLI SÖYLEŞİ



