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İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 24 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:09

 GEBZE'NİN 40 YILLIK GAZETESİ www.gebzegazetesi.com ve BAŞTA TGRT BELGESEL TV OLMAK ÜZERE BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN  DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv OLARAK GEBZE'NİN İL OLMASI İLE  İLGİLİ CANLI  HABER  VE MAKALE  YAYINLAMAYA  DEVAM EDİYORUZ.

İZMİT'TEN  İZMİT LOBİSİNE  GEBZE'NİN İL OLMASINA  KARŞI ÇIKMAYIN  ÇAĞRISI 

İzmit'ten geleceğin Gebze  ili ile ilgili  canlı makale  yayınladık.  İzmit’in merkezi Kocaeli Büyükşehir  belediyesi binasının karşısından yıllardan beri Gebze'nin il olmasına karşı çıkan İzmit lobisine  çağrı yaptık.
  www.ismailkahraman.net ile www.gebzegazetesi.com canlı  da her gün yayınlanan canlı makale de Gebze bölgesinin neden  il olması gerektiğini İzmit'ten izmit lobisine anlattık. 
https://fb.watch/llDU5lToRi/?mibextid=SDPelY

38 YILDIR GEBZE'NİN İL OLMASINA KARŞI ÇIKAN  İZMİT LOBİSİ İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DM3d4FDxhSNYznPECWc621wHMzxgapNVKSGP9TarNeTZGkLRHQaLvjzyA3s1jHC1l&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

 GEBZE İLİ HEREKE  İLÇESİNDEN CANLI HABER 

38 yıldır  il olmak için  çalışma  yapan bir zamanlar  geleceğin  Gebze ilinin Hereke ilçesi bölgesinden Gebze gazetesi ve devri alem tv canlı  yayında
https://fb.watch/lixKDtr64M/?mibextid=SDPelY

GEBZE  İLİ DİLOVASI İLÇESİNDEN  CANLI HABER 

38 yıldır  il olmak için  çalışma  yapan  geleceğin  Gebze ilinin Dilovası  ilçesi  bölgesinden  canlı  yayın
https://fb.watch/lixrkNZdHf/?mibextid=SDPelY

  GEBZE  İL PLATFORMU  YENİDEN KURULUYOR 

GEBZE'NİN TANINMIŞ SİMALARINDAN İŞ İNSANI ÖNCEKİ DÖNEM TRABZONLULAR DERNEK BAŞKANI NECDET DEMİRTAŞ GEBZEYİ İL YAPMA PLATFORMU İLE İLGİLİ www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA ÖNEMLİ BİLGİ VERİYOR.

     GEBZE İL PLATFORMU İLE İLGİLİ  GEBZE GAZETESİ CANLI SÖYLEŞİ 

https://fb.watch/lk5RJ_4Wa4/?mibextid=SDPelY



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