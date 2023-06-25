İSMAİL KAHRAMAN İLE PERTEVPAŞA KÜLLİYESİNDEN CANLI MAKALE





İLİM KÜLTÜR TARİH VE TEKNOLOJİ VAKFI VE AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİNİN KOCAELİ TARİHİ VE DEPREM BİLİNCİ SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KENT KONSEYİ DESTEKLERİ İLE İZMİT PERTEVPAŞA KÜLLİYESİNDE AÇTIĞIMIZ SERGİDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi..com CANLI YAYIN YAPTIK





Kocaeli’nin tarih ve kültür değerlerinin tanıtıldığı ve Deprem Bilinci ile ilgili serginin yer aldığı sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.





Gençler tarihi ve kültürünü tarihi mekanda öğreniyor. Kocaeli’yi tanıtmaya devam ediyoruz.

Kocaeli Bağımlılıkla Mücadelede ve Rehabilitasyon Derneği İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı ve Avrasya gazeteciler derneklerinin ortaklaşa yürüttüğü kent konseyi yerel destek sosyal sorumluluk projesi Gençler Kocaeli’yi tanıyor. Kocaeli’nin tarihi ve kültür değerleri fotoğraf sergisi ve deprem bilinci fotoğraf sergisi İzmit pertevpaşa yeni cuma cami bahçesinden sosyal sorumluluk projesine yayın desteği veren www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com İzmit pertevpaşa külliyesinden canlı yayın.





İZMİT PERTEVPAŞA VAKIF KÜLLİYESİN DE FOTOĞRAF SERGİMİZ CANLI YAYINDA





https://fb.watch/lmg7fFS3-H/?mibextid=SDPelY





KOCAELİ BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE DERNEĞİ İLE ORTAKLAŞA GERÇEKLEŞTLRDİĞİMİZ KÜLTÜR ÇALIŞMASI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR





https://fb.watch/lmfJVhkr2e/?mibextid=SDPelY





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM





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GENÇLERLE BELGESEL SÖYLEŞİ





Kocaeli Bağımlılıkla Mücadelede ve Rehabilitasyon Derneği İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı ve Avrasya gazeteciler derneklerinin ortaklaşa yürüttüğü kent konseyi yerel destek sosyal sorumluluk projesi Gençler Kocaeli’yi tanıyor. Kocaeli’nin tarihi ve kültür değerleri fotoğraf sergisi ve deprem bilinci fotoğraf sergisi İzmit pertevpaşa yeni cuma cami bahçesinden sosyal sorumluluk projesine yayın desteği veren www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yapıp belgesel çekimi yapıyor gençlerle tarihi mekanlarda belgesel söyleşiler gerçekleştiriyor tarih ve kültür bilinci ile ilgili görüş ve önerilerini alıyoruz.





PERTEVPAŞA KÜLİYESİNDE DEVLET YETKİLİLERİ İLE BELGESEL ÇEKİMİ





Avrasya gazeteciler derneği ve İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı olarak Kocaeli kent konseyi tarafından desteklenen proje kapsamında açtığımız Kocaeli’nin tarih ve kültür değerleri ve Marmara Gerçeği deprem bilinci fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Sergiye başta Kocaeli vali yardımcısı olmak üzere daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı





23 Haziran 2023 de İzmit Pertevpaşa vakfı külliyesinde açtığımız sergileri ziyaret eden Kocaeli vali yardımcısı Salih bıçak Kocaeli il kültür turizm müdürü Fatih taşdelen Kocaeli AFAD müdürü Mehmet Emin koçan Kocaeli genclik Spor il müdür yardımcısı Mert Tepekıran Kocaeli büyükşehir belediyesi şube müdürleri Kocaeli il müftülüğü vaizi Servet Yalçın Kocaeli İl müftülüğü vaizi Ebubekir Şahin İzmit ilçe müftüsü Dr.Resat Şavlı İzmit İlçe Müftülüğü gençlik koordinatörü Sefer Guzeldal ile sergi alanında www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak belgesel söyleşi gerçekleştirdik.





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM



