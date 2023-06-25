GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İSMAİL KAHRAMAN İLE PERTEVPAŞA KÜLLİYESİNDEN CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 25 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

İSMAİL KAHRAMAN İLE PERTEVPAŞA KÜLLİYESİNDEN CANLI MAKALE

25 Haziran 2023 Pazar 10:56


İLİM KÜLTÜR TARİH VE TEKNOLOJİ VAKFI VE AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİNİN KOCAELİ TARİHİ VE DEPREM BİLİNCİ SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KENT KONSEYİ DESTEKLERİ İLE İZMİT PERTEVPAŞA KÜLLİYESİNDE AÇTIĞIMIZ SERGİDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi..com CANLI YAYIN YAPTIK

Kocaeli’nin tarih ve kültür değerlerinin tanıtıldığı ve Deprem Bilinci ile ilgili serginin yer aldığı sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.

Gençler tarihi ve kültürünü tarihi mekanda öğreniyor. Kocaeli’yi tanıtmaya devam ediyoruz.
Kocaeli Bağımlılıkla Mücadelede ve Rehabilitasyon Derneği  İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı ve   Avrasya gazeteciler derneklerinin ortaklaşa yürüttüğü kent konseyi yerel destek sosyal sorumluluk projesi Gençler Kocaeli’yi tanıyor. Kocaeli’nin tarihi ve kültür değerleri fotoğraf sergisi  ve deprem bilinci  fotoğraf sergisi  İzmit  pertevpaşa  yeni cuma cami bahçesinden sosyal sorumluluk  projesine yayın desteği veren www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com İzmit pertevpaşa külliyesinden canlı yayın.

    İZMİT PERTEVPAŞA VAKIF KÜLLİYESİN DE FOTOĞRAF SERGİMİZ  CANLI YAYINDA

https://fb.watch/lmg7fFS3-H/?mibextid=SDPelY

    KOCAELİ BAĞIMLILIK İLE  MÜCADELE DERNEĞİ İLE ORTAKLAŞA GERÇEKLEŞTLRDİĞİMİZ KÜLTÜR ÇALIŞMASI  BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

https://fb.watch/lmfJVhkr2e/?mibextid=SDPelY

 SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608101882677736&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

    GENÇLERLE  BELGESEL SÖYLEŞİ 

Kocaeli Bağımlılıkla Mücadelede ve Rehabilitasyon Derneği  İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı ve   Avrasya gazeteciler derneklerinin ortaklaşa yürüttüğü kent konseyi yerel destek sosyal sorumluluk projesi Gençler Kocaeli’yi tanıyor. Kocaeli’nin tarihi ve kültür değerleri fotoğraf sergisi  ve deprem bilinci  fotoğraf sergisi  İzmit  pertevpaşa  yeni cuma cami bahçesinden sosyal sorumluluk  projesine yayın desteği veren www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yapıp belgesel çekimi yapıyor gençlerle tarihi mekanlarda belgesel söyleşiler  gerçekleştiriyor tarih ve kültür bilinci ile ilgili görüş ve önerilerini  alıyoruz. 

 PERTEVPAŞA  KÜLİYESİNDE  DEVLET YETKİLİLERİ İLE BELGESEL ÇEKİMİ 

Avrasya gazeteciler derneği ve İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı olarak Kocaeli kent konseyi tarafından desteklenen  proje kapsamında açtığımız  Kocaeli’nin tarih ve kültür  değerleri  ve Marmara  Gerçeği  deprem  bilinci  fotoğraf sergisi  büyük ilgi gördü. 
Sergiye başta Kocaeli vali yardımcısı olmak üzere daire müdürleri ve vatandaşlar  katıldı 

23 Haziran 2023 de İzmit Pertevpaşa vakfı külliyesinde açtığımız sergileri  ziyaret eden  Kocaeli  vali yardımcısı Salih bıçak Kocaeli il kültür turizm müdürü Fatih taşdelen Kocaeli AFAD müdürü Mehmet Emin koçan Kocaeli genclik Spor il müdür yardımcısı Mert Tepekıran Kocaeli büyükşehir belediyesi şube müdürleri Kocaeli il müftülüğü vaizi Servet Yalçın Kocaeli İl müftülüğü vaizi Ebubekir Şahin İzmit ilçe müftüsü Dr.Resat Şavlı İzmit İlçe Müftülüğü  gençlik koordinatörü Sefer Guzeldal ile sergi alanında  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak belgesel söyleşi gerçekleştirdik.

    SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608106042677320&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Korona Günlerinde Yaylacılık Korona Günlerinde Yaylacılık
BİK GENEL MÜDÜRÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA BİK GENEL MÜDÜRÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
ÖZBEKİSTAN TÜRK İŞ İNSANLARINA YENİ İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI SUNUYOR ÖZBEKİSTAN TÜRK İŞ İNSANLARINA YENİ İŞ VE...
Gebze Bölgesi Kültür Bakanlığı Gündeminde Gebze Bölgesi Kültür Bakanlığı Gündeminde
Son Kiraz Bahçeleri ve Tarım Bakanına Dilovası Mektubu Son Kiraz Bahçeleri ve Tarım Bakanına Dilovası...
KOCAELİ TURİZM ŞURASI VE ÇALIŞTAYI KOCAELİ TURİZM ŞURASI VE ÇALIŞTAYI
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Korona Günlerinde Yaylacılık
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 25 Haziran 2020 tarihli sosyal...

Haberi Oku